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便秘是都市人常見症狀，而問題也並不只是在成人身上，小童也經常遇上。在本專欄分享過多次關於西梅乾的好處，有家長問，小朋友不喜歡西梅乾，可否用提子乾代替？

我想了一會，覺得這個問題問得好。第一，小朋友挺喜歡提子乾，尤其是那些迷你小型零食盒裝；相反，一提起西梅乾，總有扁嘴的樣子。既然都是乾果，究竟提子乾可否幫助紓緩便秘症狀？

（圖片由作者提供）

西梅乾如何紓緩便秘？

西梅乾之所以能有效踢走宿便，並非只因為其膳食纖維，而是西梅乾蘊含有相當分量的山梨糖醇sorbitol。山梨糖醇不能被身體消化，進入大腸時會吸收體內水份，即時刺激大腸蠕動，有輕瀉作用。原粒西梅乾的山梨糖醇含量高，每100克西梅乾含11至14.7克山梨糖醇。再加上西梅乾含有豐富膳食纖維（每100克提供7克），幫助大便經腸道排出體外。 研究人員在2014年在一份系統性研究報告中總結出 : 進食西梅乾或增加腸臟蠕動次數，改善大便軟硬度從而令排便順暢。

（圖片由作者提供）

提子乾有效紓緩便秘嗎？

與這兩款乾果作出對比之前，我要首先澄清一點，差不多所有水果，進食適量分量的話都有助防止便秘。最主要原因是水果不但含膳食纖維，亦含益生元，幫助腸道蠕動之餘，亦提供養分給大腸內的益生菌，滋潤腸道菌群。

最簡單的答案我可以說的，或者有可能。然而，研究結果正負參半。於2021年，英國就有一項回顧研究，指出提子乾確實可增加腸道蠕動，加快排糞速度。但是，同樣亦有研究顯示，提子乾並無效紓緩便秘症狀。

如果以營養價值與西梅乾去比較，就發現提子乾與西梅乾的營養分布，並非相若。

就以山梨糖醇去比較：

每100克西梅乾： 11克+

每100克提子乾：～1克

以膳食纖維去比較：

每100克西梅乾：7克

每100克提子乾：3.7至6克

從以上的兩項營養素去比較，提子乾比較遜色，這也可能正正就是為何研究並沒有得出統一結論的原因。

提子乾未必可紓緩，但就可幫助預防便秘

文中初頭亦提過，西梅乾當中的山梨糖醇，有輕瀉作用，這就是可提供紓緩便秘當中的一項重要營養素。而提子乾的山梨糖醇含量並不高，未必能做到輕瀉作用。但是，雖然與西梅乾相比，提子乾的膳食纖維相對少，但總算好過沒有。以這個膳食纖維含量來說，可以作為輔助作用。作為零食的話，可增加膳食纖維攝取量，對於小朋友來說，也是理想食物來源。

長遠來說，最好的方法是幫助小孩接受西梅乾，建議以下兩個方法：

1. 小孩不喜歡西梅乾，當中因素是其黑實實的樣子。所以，當西梅乾前身（即是布冧）當造時的夏天，多些購買布冧，令小朋友熟習進食深色的水果。

2. 別當小孩排便困難時候，迫令他們吃西梅乾，這只會令他們對這款食物扣上負面情緒。建議將西梅乾用鉸剪剪細細粒，我通常把西梅乾粒放入我兩個女兒的燕麥或早餐granola，有時焗曲奇餅或muffins時也灑下幾粒，做飯團也試過放一些。小朋友開心時愈接觸得多，就會愈容易接受新食物。







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