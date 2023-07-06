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數星期前收到一位讀者詢問，是關於一款營養素名為肌醇。老實說，這款營養素較冷門，這亦是我第一次收到關於肌醇的留言。可能開始有網上文章，亦可能有新產品推銷，有見及此，我就答應她會在專欄用一篇文章簡介這款營養素。

（圖片由作者提供）

肌醇作用是甚麼？

肌醇，英文名為Inositol，有時被稱為維他命B8。雖然有維他命B8的別名，其實並非是一種維他命，而是一款糖份。肌醇並不是一款必需營養素，意思是我們身體是可以自行製造的，並不一定需要從飲食中攝取。可是，由於食物中的肌醇含量有限，多項研究則顯示，對於某些身體症狀，從補充劑去補充肌醇，可能會帶來額外的健康益處。

肌醇，是細胞膜的主要成分，主要用作細胞結構之處。另外，肌醇的另一作用，是影響負責控制血糖的胰島素，以及其他負責腦部傳訊物質，包括多巴胺及血清素。肌醇並沒有每天建議攝取量，飲食統計估計成人每天從食物攝取約1,000毫克的肌醇。用作健康用途的話，研究人員曾研究補充劑至每天18克劑量，都沒有副作用。

肌醇的三大益處

1. 或可改善精神健康及情緒

有研究顯示，患上抑鬱及焦慮症人士，其腦部肌醇水平偏低，這引起研究人員開始嘗試利用肌醇補充劑，去紓緩焦慮及改善精神健康。結果發現，每天2至18克分量的肌醇補充劑，或可改善焦慮症、躁鬱症、抑鬱症等症狀。注意，大部分研究期限都是一年以下，所以暫沒有證據去確實長期服用高劑量肌醇補充劑是否安全。

2. 或可改善糖尿病及其他代謝綜合症

意大利研究人員於10年前招募了80位患有代謝綜合症的女士，40位被隨機分配到每天服用4克肌醇補充劑組，另外40位女士則分配往安慰劑組別。研究維持了12個月後，結果顯示，相比於安慰劑組，肌醇補充劑組的胰島素抗性、三酸甘油脂、總膽固醇，以及血壓都有明顯改善。

3. 或可改善多囊卵巢綜合症症狀

研究顯示，肌醇補充劑可改善多囊卵巢綜合症的症狀，特別是同時服用葉酸補充劑。一般研究都指出每天4克肌醇+800微克葉酸補充劑或可有明顯改善。

有以上症狀，需要服用肌醇補充劑嗎？

視乎情況。雖然高劑量肌醇補充劑屬安全，服用新營養補充劑之前，先與醫生話註冊營養師諮詢。若果並非以肌醇作為疾病療程的話，實不需要每天服用2克或以上的分量，可以靠飲食及維他命B雜補充劑作補充就已足夠。

以食物方面，肌醇含量較高的食品，包括哈密瓜、橙、乾豆、豌豆、青豆等。

補充劑方面，配方完整的維他命B雜補充劑，通常都包括肌醇的。就以以下的一款長效緩釋配方維他命B雜補充劑為例，每粒就能提供100毫克肌醇。

（圖片由作者提供）







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