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欣欣食乜嘢 - 曾欣欣

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2023-11-09

竹炭麵包、雪糕、點心點解會黑色？內有甚麼成分？營養師：唔係人人啱食！

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　　有段時間，竹炭麵包、竹炭軟雪糕等爆熱。雖然現在熱潮好像減退，但偶然間也會在點心茶樓或西式餐廳等遇見竹炭包點。萬聖節前夕，一位移居了英國的讀者問，想用竹炭粉製作曲奇餅給小朋友帶回學校分享給同學。她想知道，竹炭粉是否人人都適合？

 

（圖片由作者提供）

 

竹炭粉是甚麼？

　　竹炭，又名活性碳，是一種黑色幼粉末，是透過燃燒椰子殼、果仁殼等物質製成的，然後透過與氣體一起加熱來「激活」。這個過程可令竹炭產生無數細小孔隙，導致令結構成為負電荷，因而容易攝獲正電的物質，特別是毒素、藥物、氣體等，從而從糞便排出體外。所以有時候不慎服用過多藥物而引致中毒的病人，醫護人員會用活性炭去解毒。

 

　　用以色素製作食物的食物級竹炭粉，通常是從椰子殼中提取的；可是，竹炭粉只是色素，並沒有排毒的效果。

 

竹炭粉並非人人適合

　　以醫藥用的話，一般用來解毒成人分量會用上25至100克的；不過就會有副作用，例如便秘、肚痛等症狀。

 

（圖片由作者提供）

 

　　以用作食物色素的分量來說，只是1茶匙或以下而已，以這個分量，如果也只是偶然才吃一次，對普通人士來說，應該屬於安全的。

 

哪些人不適合長期進食竹炭粉？

　　長期服用藥物人士。

　　由於竹炭粉減少身體吸收藥物，長期進食含有竹炭粉的食物，或會減少藥物的效用。所影響的藥物包括：

  • 糖尿病藥物
  • 血壓藥
  • 止痛藥
  • 去水藥
  • 心律不正藥物
  • 精神科藥物
  • 癲癇藥物
  • 類風濕關節炎藥
  • 阿士匹靈
  • 避孕藥


　　美國國立醫學圖書館建議，減少對藥物的阻礙，最好等待服用藥物之後1小時，才進食竹炭粉食物。至於避孕藥，服藥後至少3小時或服藥前12小時之間吃進食含竹炭粉粉食物，確保劑量盡可能有效。

 

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