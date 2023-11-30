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大部份食物添加了鹽之後，都變更可口；而我們的味覺，亦偏向對鹹味食物（尤其是零食）特別有興趣。雖然大部份人都可以進食含添加鹽食物，但對於某部份人士，例如高血壓患者或腎衰竭患者，就可能需要限制鈉攝取量。

我們經常說減鹽避開高鹽食品，通常都是指例如午餐肉、煙肉、即食麵、薯條等高鹽加工食品。但其實，又並非所有加工食物到時高鹽添加劑陷阱，今天就分享幾款較少加工、少添加劑、亦帶鹹味的包裝食品，可供大家參考。

Overall Best零食：鹽燒紫菜小食

我指的紫菜片小食，並非用來製作壽司的紫菜，而是加了鹽或調味的包裝紫菜小食。2013年左一項研究，研究人員回顧了之前25項隨機臨床測試，結果顯示紫菜似乎有助降低血壓，特別是於高血壓及二型糖尿病患者。當選購包裝紫菜，謹記細閱包裝標籤，部分品牌添加調味料例如味精。購買韓國的紫菜小食要查閱成份表。以下產品通常就添加了油及鹽兩種成分，每包含75毫克鈉，EatClean之餘亦減少有助降血壓。

圖片由作者提供

果仁之選：少鹽開心果

眾多果仁之中，開心果的鉀含量為最高。礦物質鉀，有助放鬆血管，從而降血壓。每一安士開心果，就含285毫克鉀，與一隻細蕉（例如皇帝蕉 ）所提供的鉀相約。喜歡進食帶少許鹹味果仁人士，可選擇以下這款少鹽開心果，每安士（即約49粒）提供81毫克鈉。

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餅乾類之選：Weetabix 維多麥

Weetabix維多麥其實是屬於早餐穀物片，但由於形狀較大件，很多人都會乾脆即食，就像吃餅乾一樣進食。如果喜歡較乾身的餅乾類，這款穀物片其實算是很好的代替品，因為首先添加糖不高，而且屬95%全穀物類，亦增添加多款維他命B，比起其他早餐穀物片及餅乾類，成份算較好了。每件維多麥提供20毫克鈉。

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薯片之選：Terra 紫薯片

現在很多薯片品牌，都開始有低鹽選擇；而某些品牌，則著重出產無鹽及少鹽產品， Terra就是其中一個例子。這個品牌的甘薯片，就完全無添加鹽。但若果你喜歡帶有鹹味的薯片，我建議你嘗試這款紫薯片。成份就只有紫薯、油、海鹽；每份提供115毫克鈉（注意，是每份，並非每包）。

圖片由作者提供

值得一提：芝士條

一般情況，每分少於140毫克鈉質的食品，我才歸納於低鈉類別。我決定將這款芝士條放入此名單，有兩個原因。一，這款芝士條屬全天然，本身屬於健康小食。二，由於這款芝士的脂肪及蛋白質含量各佔一半，適合糖尿病患者，所以決定將此零食放入這名單。若果選擇進食的話，就要注意每條提供190毫克鈉，需要在其他時段進食較低鹽的選擇去平衡。

圖片由作者提供













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