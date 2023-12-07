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男性荷爾蒙睪固酮（又稱睾丸激素或睪酮）， 雖然於男性分泌較多，但其實女性體內亦有製造的。一般情況，無論是男性或女性，體內都會有平衡機制，根據身體所需，去調節及保持睪固酮水平。

圖片來源： Unsplash@ Sherman Kwan

睪固酮有何用處？

無論對於男性或女性，睪固酮是負責促進骨量、肌肉量、及體毛等。

特別對於男性，睪固酮調節性慾、骨質、脂肪分佈、肌肉量和力量，以及紅血球和精子的產生。少量睪固酮亦會轉化為雌二醇，屬於雌激素的一種。

偶然收到讀者問題，關於是否有食物會導致男性荷爾蒙不足。所以今天，我就選了3款最常與男性荷爾蒙扯上關係的食物作討論。

1. 豆奶、豆腐、及其他黃豆製品

狀況：確實無關係

之前討論黃豆常見誤解（https://bit.ly/3hef3Sg ）亦提過，有人覺得進食黃豆製品會令男性減少男性荷爾蒙。傳言源自於一份2011年的研究報告，當中研究只有一位19歲患有一型糖尿病男生，他的餐飲進食大量豆製品，突然感覺性冷感及勃起功能障礙；停止進食以豆製品為主的素食餐飲一年後，其性功能回復正常。這個數據只是一個人的數據，再者，此男生患有一型糖尿病，他當時的身體狀況，並非與其他健康男性一樣。事實上，多項研究都指出，黃豆製品完全與睪固酮水平不扯上關係。近期一項2021年刊登的美國回顧研究，審視了超過417分過往研究，結果總括，黃豆製品不單與男性荷爾蒙完全沒有關聯，同樣與女性荷爾蒙以及甲狀腺功能亦沒扯上關係。

2. 酒精

狀況：確實有關係

或者有時飲了酒精後，會壯膽一點，身體感覺好像較火熱，所以酒精經常被人誤以為飲後會增加男性荷爾蒙。實情是剛剛相反，研究指出，男性長期酗酒，影響身體製造睪固酮。長期酗酒阻礙身體三個器官釋放激素，導致睪丸不能正常分泌睪固酮荷爾蒙；研究指出適量酒精，即男性每天兩份酒精以下，不會影響荷爾蒙不足。不過若果多個此份量，就扯上關係。另外，女性則相反，酗酒會增加男性荷爾蒙產生。

3. 烘焙甜品及麵包

狀況：可能有關係

2018年，台北醫學大學就公布一項研究，指出於125位成人男士數據中發現，男性性荷爾蒙總睪固酮，與年齡和營養相關的生物標記，例如胰島素、轉鐵蛋白飽和度百分比、和紅血球聚集有密切相關。進食高份量烘焙甜品及麵包人士，與男性荷爾蒙不足扯上關係。這個研究亦指出，除了烘焙甜品及麵包，街外進食次數多、綠葉菜進食量不足、乳製品過多等，亦與睪固酮不足有關聯。不過這個研究並非臨床測試，再者經常外出及進食甜品人士，體脂率較高，我們不知道究竟是因為這些食物導致荷爾蒙不足，還是因為過重或癡肥而導致荷爾蒙不足。







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