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「我不落糖，我用蜂蜜的。」客人分享他平時飲咖啡的習慣。

無論是咖啡或西式茶，一般人都覺得用蜂蜜去代替砂糖，會較健康。

今個星期我就以6個營養角度去分析。

重點一：砂糖與蜂蜜的單糖組合狀態有別

砂糖與蜂蜜，都是以兩個單糖（果糖+葡萄糖）組合而成。其分別在於他們如何存在。

在蔗糖中，是100%蔗糖，由果糖和葡萄糖各佔一半合結在一起形成。而在蜂蜜，果糖和葡萄糖分子分別游離漂浮，並不是合結在一起。蜂蜜含40%果糖和30%葡萄糖，其餘的是水份及其他物質及營養素。

重點2：蜂蜜的甜味濃度較高

由於蜂蜜的果糖及葡萄糖於游離狀態存在，不需特別分解，所以甜味濃度高於砂糖。一般食物科學家，當相比普通蔗糖時候，都以1.5倍甜度去形容蜂蜜。一般情況，可以以較少的蜜糖份量，去代替蔗糖。

重點3：蜂蜜熱量較高

雖然蜂蜜好像營養較好，但其實熱量較高。每茶匙蔗糖提供16卡，而每茶匙蜂蜜提供21卡。

重點4：蜂蜜含其他營養素及有健康益處

砂糖就是100%蔗糖，沒有其他。而蜂蜜，則含有多款營養素包括維他命及礦物質、酵素、抗氧化物質等。另外，蜂蜜亦含有多酚，有抗炎抗菌作用。所以當我們喉嚨痛的時候，飲蜂蜜除舒緩喉喉嚨痛與及咳嗽。研究指出，某些蜂蜜，特別是優質麥盧卡蜂蜜，就被證實可抑壓大約60種細菌，當中包括大腸桿菌及沙門氏菌，也或可以促進傷口和輕微燒傷的癒合。

重點5：蜂蜜升糖指數可能較低

不同品牌或國家出產的蔗糖會有少許分別，但其升糖指數大致徘徊 60至66之間。至於蜂蜜，由於採蜜花卉於不同國家亦有很大分別，所以升糖指數也有很大差別，一般位於44至87之間。除非品牌自己有送去化驗所測試，否則不能肯定其升糖指數值。某些蜂蜜的升糖指數可能比蔗糖低，亦有可能比蔗糖高。

重點6：蜂蜜屬添加糖，並不是超級食物

雖然蜂蜜含有維他命及礦物質、抗氧化物、酵素等營養素，可是，飲咖啡或飲茶所添加的蜂蜜份量，並不足以成為營養素來源。事實上，雖然蜂蜜的升糖指數可能較低，但仍屬於添加糖，提供空熱量，仍然與慢性代謝症候群，例如二型糖尿病、心血管疾病、某些癌症扯上關係。若果目標實行減糖，最佳方法並非用另一款添加糖去代替蔗糖，而是減低對整體糖分的倚賴及渴求；例如如果一向你會添加一茶匙蜂蜜於西式下午茶中，嘗試將份量減半，慢慢訓練自己味蕾去習慣接受茶的原味。

注意，由於蜂蜜含活性酵素及其他營養素，若加入熱飲時候，盡量於飲用前才加入，讓茶或咖啡有時間待涼，減少高溫熱水將蜂蜜的活性營養素破壞。







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