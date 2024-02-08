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農曆年糕點小食，很多人（包括我）都很期待。每逢農曆年前，都會收到各國報章訪問要求，問我有甚麼健康貼士。當然，注意分量很重要的，但就算是煎炸小食，每年才只有一次，真正符合「偶然」的定義，所以我覺得不需要太緊張。

最大的挑戰，其實是分量，連續放假數天，自己或親友家一定都會有糖果、小食及各款糕點，注意進食量是最重要，亦對於防止在這段時期體重增加最有效。但對於糖尿病患者，挑戰則更大。主要原因是各款糖果及糕點，全都屬於碳水化合物或澱粉食物。不過，其實都有一個方法，或有助減少餐後血糖飆升及波動的幅度。

改變進食食物先後次序

讀者們之前也可能記得我提倡過增肌減脂者，實行「先蛋白後其他」：即是先進食足夠蛋白質食物，然後再進食其他食物。對於糖尿病患者，早前於2015年的一項小型研究指出，先進食蛋白質，然後蔬菜，然後才進食澱粉食物，可改善餐後血糖與胰島素抗性情況。

而2020年一項研究指出，先進食蛋白質及脂肪，可促進胰高血糖素讓肽-1（GLP-1）的分泌，可減慢為排空速度，提高飽肚感之餘，更有助改善餐後血糖指數。

另外除了先進食蛋白質外，亦有小型研究探討先進食蔬菜有沒有好處。2022年的研究結果指出，先進食蔬菜，然後進食澱粉食物，對二型糖尿病患者有正面影響。結果指出，這個排列次序，可降低餐後血糖，及將血糖高峰值減低。這個研究更加追隨參加者五年，發現血紅素A1C也顯著改善。

賀年糕點+蛋白質

賀年食物大多數是高升糖指數食物，要降低升糖指數值，就需要兩款營養素：蛋白質及膳食纖維。由於賀年糕點大多是澱粉類食物，進食賀年糕點的同時要進食蛋白質食物（例如果仁）。可提供蛋白質、健康脂肪以及纖維，或可減少餐後血糖飆升的風險。

另一方法是品嘗賀年糕點，將澱粉類的糕點代替正餐的澱粉食物（例如白飯），與肉類及蔬菜同餐進食，那就可以利用原本正餐的食物去平衡血糖，不需要再添加食物。

血糖自己測

雖然上面提及的研究參加人數少，屬小型規模，未必能套用於所有糖尿病患者身上。有血糖測量器人士，最佳方法就是自己測血糖。試試將適量糕點進食放最後，看看兩小時後的餐後血糖水平飆升幅度有否減少。







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