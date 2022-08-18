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2022年已過了一半，下個月便是中秋。回顧壬寅虎年的立春八字，年柱壬寅，月柱壬寅，日柱戊子，時柱甲寅。年柱月柱都有偏財，時柱有偏官。壬寅年的太歲為賀諤大將軍，相貌似虎，舉劍示人，已應驗美國眾議院議長佩洛西出訪台灣，北京以軍演回應，一時戰雲密布。

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再看今年虎年八字，寅木已有三個，而寅又藏甲，加時柱甲寅，即甲木達四個，連同三寅木，木的力量超強，木能生火，難怪今年歐洲熱浪驚人，其中中歐、南歐和西歐受到的影響明顯，英國發布有史以來第一個紅色高溫預警，意大利和法國多地出現乾旱。

另外，西班牙經歷超過60年來最熱的7月，今年已有27萬公頃土地被焚毀。葡萄牙埃什特雷拉山自然公園山火，自本月6日開始燃燒，8月14日基本撲熄後，8月15日又死灰復燃，至今焚毀面積達1.7萬公頃，因受乾旱天氣影響，葡萄牙的山火濃煙，已飄到400公里外西班牙的馬德里。

今年日主戊土，左面有壬水耗損，右面有有寅木相克，因此無論是個人、企業、家庭、國家都面臨外部環境，複雜而困境重重。最值得留意的是農曆7月，即新曆8月，丙申月沖年柱壬寅，這個月從8月7日(新曆)立秋至9月7日(新曆)白露，是天地交戰之月，天克地沖，天干壬水克丙火，月支申金沖寅木，陰陽對沖，天地不載，大地不順，暗示會有動盪，變數，起伏，坎坷和磨難，更甚至會有意外和突發的人為不可掌控的事情發生。

以中國目前而論，財政部公布，今年首7個月，全國一般公共預算收入累計12.5萬億元人民幣，按年下降9.2%；全國稅收收入10.27萬億元人民幣，按年下降13.8%。情況不算太差，但下降軌跡似在成勢。至於香港，最明顯是樓市氣氛疲弱，樓價拾級而下。如今樓市跌勢已成，在美國加息而香港最優惠利率預期即將上調，加上通關遲遲未能落實，香港樓價恐未見底，年初至今香港樓價已跌約4%，希望不會引發「骨牌效應」。

可幸的是，香港特區政府統計處剛於8月17日公布，香港今年5月至7月經季節性調整的失業率為4.3%，較上一個統計周期（4月至6月）下跌0.4個百分點，就業不足跌至2.2%。總就業人數增加約2.15萬人，至359.31萬人；失業人數減少約1.04萬人，至16.82萬人。

雖然大多數主要經濟行業的失業率和就業不足率均下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業跌幅相對明顯。但失業率持下跌可能得益於保就業計劃、和電子消費券，因而是虛火，不足以確認經濟活動復甦，仍要看本地疫情以及環球和本地金融的狀況。而現時香港疫情，仍在每天仍徘徊在5千多宗，未見回落，且大有可能突破6千宗大關。

現時今年的8月天地交戰，暫屬安穩，但仍有半個月有待觀察，起碼要到9月7日以後才讓人鬆一口氣。無論如何，遇天地相沖，無論八字為喜或為忌，都不能掉以輕心，人與人之間必須和諧和睦相處，彼此有凝聚力，有吃虧是福，分享是樂的精神，同時多祈福、靜心寡欲，更要有身體健康意識，保養好自己，才能萬一發生意外也處變不驚！







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