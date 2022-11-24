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最近有兩個大型國際會議，一個是G20(Group of 20)，即「二十集團國」第17次峰會，於11月15日至16日在印尼峇里舉行。另一個是APEC舉行第29次領導人非正式會議，於11月18日至19日在泰國曼谷舉行。

G20是一個國際經濟合作論壇，建立於1990年代末亞洲金融危機後，在德國柏林成立，是19個發達國家和發展中國家以及歐盟財政部長和中央銀行行長參加的論壇，每年討論全球經濟、財政和金融問題，目的是防止類似亞洲金融風暴的重演，讓有關國家就國際經濟、貨幣政策舉行非正式對話，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。

至於APEC，即Asia-Pacific Economic Cooperation 的縮寫，譯作「亞太經濟合作會議」，簡稱「亞太經合會」，是亞太區內各地區之間促進經濟成長、合作、貿易、投資的論壇。這個論壇平台始創於1989年，現有21個成員經濟體，其運作是通過非約束性的承諾與成員的自願性，強調開放對話及尊重各成員意見。

世界貿易組織及其他多邊貿易體要求成員簽訂具約束性的條約，但亞太經合與此不同，其決議是通過全體共識達成，由成員自願執行。亞太經濟合作會議領導人非正式會議，每年一次。這個組織主張靈活性，允許以不同速度實現目標，各成員依據自身情況，為達到集體目標各自作出努力的的合作方式，其特點是循序漸進，自由兼且自願。

剛剛結束的G20和APEC會議，最忙的人莫過於中國國家主席習近平，兩個會議都成為他運用外交手腕的場所。習近平除了參加大會，還單獨會晤美國總統拜登、法國總統馬克隆、澳洲總理艾班尼斯、意大利總理梅洛尼、南韓總統尹錫悅、新加坡總理李顯龍，以及G20東道主印尼總統左科威、日本首相岸田文雄等。

首先是G20峰會，最矚目莫如中美元首實現3年來首次面對面的會晤，在超過3個多小時的會談，雙方達成「大的原則性共識」框架，深入溝通，這無疑賦予中美關係新的視域。兩人見面，微笑握手，拜登還伸出兩隻手，緊握習近平的右手，是一個重要的身體語言。會晤結果，國際輿論普遍高度評價，並認為會對中美關係產生深遠影響。

（網上圖片）

其次，是法國總統馬克龍，在APEC峰會發言稱，中美就像叢林裏的兩頭大象，各國應避免在兩者之間選邊而分裂世界，似是暗喻，中美競爭應帶來良性效應，能夠在相互競爭中提升人類文明的高度，創造新思維，並能在共同危機前攜手合作。

毫無疑問，這兩次峰會，中國顯然已成為世界各國關注的焦點，舉手投足皆是頭條。二十大之後，中國今次主動超越分歧，尋求世界各國的理解與共識，希望中國被世界重視，繼續宣揚「一帶一路」的建設，即「絲綢之路經濟帶」戰略和「二十一世紀海上絲綢之路」戰略，積極開拓中西亞和東南亞市場。

中國領導人因新冠疫情封關而缺席面對面外交，為中國帶來巨大代價，今次習近平外訪，似是為了在中美角力中取回主動權，反擊美方打壓中國科技發展。而總的來說，習的外訪可算成功，顯示世界接受了他再度連任。特別是APEC會議，因拜登和俄羅斯的普京都缺席，成為習的「個人表演的外交舞台」，盡出風頭。







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