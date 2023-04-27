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特首李家超近日率領香港特區政府官員及立法會83位議員前往大灣區訪問，分別到深圳、東莞、佛山和廣州。今次選擇這4個城市，據特首解釋，除了與廣東省政府商討，也要與當地城市商討，因每個城市都有自己工作安排。

(「雲巴」官網截圖)

訪問團訪問了4天4城16個項目。見了廣東省三位領導，包括廣東省委書記黃坤明、廣東省長王偉中以及廣東省委副書記孟凡利。其實類似訪問，早在5年前也曾舉行，當年約有18位議員參加，不及今次的浩浩蕩蕩。

不過五年來不只中港兩地人事有變，大灣區也是舊貌換新顏。五年前粵港澳大灣區建設領導小組還未運作，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》也未頒布，當年訪問主要是初步認識大灣區，如今不同了，訪問團見證了大灣區發展已進入新階段，一開眼界，看看香港有何借鏡之處。

其中一個最受關注的亮點，是訪問團於4月22日到訪位於深圳的新能源汽車企業比亞迪集團，了解比亞迪新能源汽車技術發展，期間一眾官員及議員觀看了比亞迪有關新能源電池實驗等。

最特別的是，比亞迪旗下有一個智能交通運輸系統稱為「雲巴」，有轉彎半徑小、爬坡能力強、噪音低、振動小、安全性高、敷設方式靈活等優點，每小時運能6千至1萬人，最高運行時速達80公里。早在2021年4月16日，全球首條無人駕駛「雲巴」示範線在重慶璧山正式開通。若能將「雲巴」列車引入香港，相信使用環保電動運輸工具能改善空氣質量，減少能源消耗和碳排放。同時，電能價格相比傳統運輸工具運營成本較低，可以降低公共交通的運營成本，減輕政府的財政負擔。

鑑於東九龍交通擁逼問題日益嚴重，港府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬在東九龍興建捷運系統，惟計劃遲遲未能成事，現時仍在探討，預計今年上半年才完成技術可行性研究。如今已有大灣區訪問團的議員建議，認為政府應在東九龍引入「雲巴」。更有議員建議在將軍澳使用「雲巴」，入口在鑽石山，出口在將軍澳，以解決該區的交通問題，又認為「雲巴」上坡能力適用於將軍澳一帶。

運輸及物流局長林世雄於4月26日出席立法會第九次前廳交流會後表示，政府對引入「雲巴」會保持開放態度，正調研搜集數據，檢視「雲巴」在港運作的可行性。不過，已有對「雲巴」唱反調的，例如土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩在電台節目上便表示，由於東九龍人口達100萬，從工程角度上看，相信其密集程度難以有足夠空間興建高架無軌捷運系統。他又憂慮九東未必有足夠空間將乘客送回地面，亦擔心空間上不足以興建逃生通道，緊急情況時難以確保乘客安全。

但上述的擔憂，純屬技術問題，以香港人的才智，應不會被難倒。而若呼應習近平最近巡視廣東，強調要「推動解決區域發展不平衡問題」，那麼九龍東的交通擠塞，正是「區域發展不平衡」的癥結之一，解決急不容緩，因此引入「雲巴」，不正是特首經常掛在嘴邊的「中港共融」的示範? 寄語運輸及物流局長林世雄早著先機，讓「雲巴」在香港的出現指日可待!







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