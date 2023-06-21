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微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）6月14日抵達北京展開中國行，這是他2019年以來對中國的首次訪問。而習近平與蓋茨的會面，是以高規格接待。在蓋茨之前，其他企業家如美國特斯拉的馬斯克（Elon Musk）、摩根大通的戴蒙（Jamie Dimon）等，都沒有受到這種禮遇。春江水暖鴨先知，這是否表示北京對外國在華企業發放友善信號？



(AP)

習近平對蓋茨說：「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」似乎北京已看到，中美之間在官方的交往，已陷入建交以來最大的困境，雙方不斷拉鋸，根源在於中美政府在意識形態上出現鴻溝，所以轉而在民間尋求發展。畢竟企業家比較實事求是，講互利共贏，不是零和博弈。

蓋茨已通過他的微博發文指，此行他參觀了全球健康藥物研發中心（Global Health Drug Discovery Institute，簡稱GHDDI），這是一個由蓋茨基金會與北京市政府和清華大學在6年前合作成立的機構，蓋茨承諾將在未來5年向該中心捐贈5000萬美元以從事傳染病藥物研發。他還參觀了國家作物種質資源庫，幫助農民提高生產力並`盡可能減少對化肥、農藥和灌溉的需求。

但細觀蓋茨與北京的合作，是有選擇性的。他所提及的中美攜手合作，不外乎氣候變化、健康不平等和糧食安全等問題，至於如火如荼的人工智能發展，蓋茨的微軟就態度不同了。據悉在地緣政治緊張局勢下，微軟正將其部分最優秀的人工智能研究人員從中國調往加拿大，似乎是因應中美政治衝突升高的對策，防止優秀人才被中國企業挖角。

而緊接著蓋茨的訪華，便是美國國務卿布林肯的中國之行，同樣是得到習近平的接見。不同的是，蓋茨的中國行，踏出了中美合作的良好一步，雖說是星星之火，畢竟是「實火」，而布林肯的中國行，所見都是「虛火」。



(AP)

布林肯是拜登政府走訪北京層級最高的美國官員。他上任之際，中美關係已跌至冰點，他就任後，美國延續前總統特朗普對華的強硬政策，與中國競爭。不同的是，拜登以外交結盟方式，試圖全方位掣肘中國力量在全球的擴張。所以這次布林肯之行，不可能令人對中美關係的突破存有任何幻想。

事實上，布林肯在結束訪問之後，也坦言中國拒絕了他最優先協商的任務，也就是恢復雙方軍事之間的對話機制。儘管雙方指出要增進溝通對話，回到更廣泛合作，但全屬「虛火」，沒有實質性，因為並沒有指出具體的協議或領域，也並未改變雙方在科技與經貿戰、台海局勢、人權等問題等各自的強硬立場。

但鑑於在今年9月會在印度舉行G20元首峰會、11月在美國三藩市舉行亞太經合組織（APEC）峰會，都是習近平與拜登見面的時機，加上習近平公開表示，有意親自出席APEC，因此布林肯的中國之行，或可視之為一種「過場」或「探路」。

問題是，儘管80歲的拜登堅稱自己計劃在2024年美國大選尋求連任，但民調顯示，相對少的美國成年人給他高分，認為他的年齡是一種負擔，加上他的咳嗽、衰老步態和屢次被拍到失足失言失態，一個行將失勢失權的人，習近平還會重視和他會面嗎？







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