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【晴報專訊】ViuTV熱播劇《I SWIM》明晚大結局，其中男主角魏浚笙（Jeffrey）飾演天才泳手余浪沖，除了大曬健碩身形，亦與袁澧林（Angela）有感情線。升呢「零死角男神」的Jeffrey，第一次擔正演出就獲觀眾一致好評，但他謙稱會繼續努力學習，好壞評論都照單全收，更希望將來有機會與偶像周星馳合作。

《I SWIM》集合多位型男偶像演出，眾人在劇中大騷肌肉，上演連場激烈泳賽；魏浚笙在第二集更有一場甩褲戲，「露鳥」又露股，讓觀眾大飽眼福，話題十足。一眾男角在劇中狂曬「朱古力」，袁澧林卻比較密實，她坦言不敢穿比堅尼示人︰「一開始有啲怕醜，因為現場男仔比較多，泳衣又好少布，自己身材又唔係特別顯著，哈哈！」

袁澧林唔想搵靚仔拍拖

兩人難忘冬天拍攝落水戲，坦言呼吸都十分困難。（資料圖片）

Angela與Jeffrey這對熒幕情侶十分合襯。（資料圖片）

除了熱血的比賽情節，Jeffrey與Angela純純的感情線，為劇集增添幾分青春氣息。兩人回想起一幕水中談情的鏡頭，雖然畫面十分浪漫，但他們憶述拍攝該場戲時多次NG，來回落水六次，足足花了兩至三個小時拍攝，十分辛苦。Jeffrey猶有餘悸說︰「工作人員都知我哋好凍、好辛苦，準備好薑茶…不過轉頭落水又凍過。好彩唔使講對白，因為我感覺到自己、劇組上下面容已經扭曲晒！」

Jeffrey已認定拍拖七年的經理人女友Evelyn為終身伴侶。（IG圖片）

兩人初次合作，便飾演一對兩小無猜的戀人，Jeffrey不擔心女友會呷醋；Angela更坦白指Jeffrey不是她杯茶︰「我覺得佢好專一、太完美，因為佢同經理人（女友兼任經理人）喺熒幕前有種好穩定嘅感覺，無人埋到佢身，但我反而覺得佢咁嘅條件會惹好多狂蜂浪蝶。我好怕麻煩，唔想搵個咁靚仔（拍拖），雖然我都鍾意靚仔，但佢有啲過激、太靚仔，一般靚仔都無得比！」

Jeffrey在劇中不慎「露鳥」，網民紛紛戲言想看「無格版」。（電視截圖）

事實上，外界稱Jeffrey為「翻版陳冠希」，大讚他是「零死角男神」。Jeffrey喜獲大家稱讚，但他立志做一名出色演員，希望觀眾更留意他的演技。Jeffrey自言對流浪漢等反差較大的角色深感興趣︰「終點好遠，真係要謙卑學習，自滿就大鑊喇！（劇集播出後得到不少好評？）彈又好，讚又好，有評論就知下一次演戲應該點做。我係新演員，唔識得拿捏某啲位，但睇完評論，有用嘅就keep住，唔好嘅都會照單全收。」

好壞評論照單全收

自稱是周星馳超級粉絲的Jeffrey，原來這次拍劇亦有向偶像借鏡，「其實我人生都係受周星馳影響，講嘢style有少少似，細細個就睇佢嘅電影，我都浸得幾深呀，哈哈！成日背佢啲對白，如果同朋友講起，對方無反應，就知佢一定無睇周星馳！」會否想與周星馳合作？Jeffrey表示︰「如果有生之年，有得向周星馳前輩學習，真係死而無憾！」







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