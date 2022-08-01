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【晴報專訊】高海寧（高Ling）近年備受力捧，榮升女主角，進軍內地亦發展不俗；雖然事業推進不少，但她有感人生停滯不前。現年35歲的她，學懂平衡工作和生活，抽時間陪伴家人，亦享受獨處樂趣。當外間認為女主角之路不會長久，理應爭取機會攀上事業高峰，但她決意不再活在「別人覺得」的道路上，勇敢做自己，才能散發滿滿的自信女性魅力。

在剛播畢的劇集《童時愛上你》中，高海寧飾演的富家女雷紫彤，一時是八歲的彤彤，一時是28歲的Amanda，性格截然不同，跟一人分飾兩角沒有分別。「真的很有難度，比大家想像中還要難，最難拿捏的是程度。因為劇組不會跟時序拍攝，一時演彤彤，一時演Amanda，甚至有時演不同階段的彤彤扮Amanda，真的像精神分裂。」演繹八歲思想的角色，令高Ling大有得著，「彤彤會加入自己思想，可以用小朋友的方法解決問題，甚至解決得很好，正是我很喜歡這部劇集的原因。經歷人生的洗禮，我是否仍是當初的高Ling呢？拍攝時我感觸良多，不停反問自己，到底是否真的喜愛工作？是否向著當初追求的路走呢？」

在《童時愛上你》飾演八歲思維的彤彤，高Ling演繹得可愛不造作。

坦承童年不快樂

高Ling最孝順湊大她的外婆，一有空便回南京探望對方。（IG圖片）

彤彤像活在童話中，而現實中的高Ling，童年卻不快樂，「小時候性格較內斂，由婆婆帶大，父母不在身邊，總會欠缺安全感。讀小學時，我很努力讀書，考試要名列前茅，得到很多獎牌，我要做個厲害的學生，正正因為希望得到大家的愛。（抱怨父母不在身邊？）從來沒有，婆婆常教我要尊重長輩，學懂體諒別人。我是習慣付出的人，每年新年父母回來探我一次，他們離開時，我永不會哭，笑著送他們走。他們走後我才開始哭，我不可以令父母擔心，所以很多事都扛在自己身上。」

父母及兩名弟弟，是高Ling的最強後盾。（IG圖片）

回望小時候的心靈創傷，高Ling學懂自我修復，只要內心夠強大，人就變得從容淡定，無論對演戲和人生都有幫助。對她而言，家人是最強的後盾。「現在每次拍完劇就會返南京陪婆婆，她常打電話給家人問我的近況，但總是不敢打擾我，她在背後默默承受很多。我記得有次我失戀在房裏哭，她就在房間外陪我哭，我以為躲起來便沒人知，是弟弟事後告訴我的。由那時開始，我決定愛錫婆婆多一點，每次返南京都會跟婆婆同床而睡，24小時陪著她，我會擁抱、親吻，甚至講『我愛你』，表達我對她的愛意，每次她都會熱淚盈眶。」

放慢步伐享受當下

在《反黑路人甲》中演大明星莊明麗，高Ling的演技再次獲認同。

高Ling入行14年，前年擔正做女主角之餘，一年內更有《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》四部劇出街；當人人以為她繼續努力演女主角，她卻轉換跑道，往內地拍攝綜藝節目。對於事業的追求，她說︰「無數次想過放棄，由閒角開始，慢慢開始有戲份，演單元人物、別人的妹妹，再走到現在的女主角。沒錯！我走得比別人慢，但我每一步都看到自己的腳印，我每一步都是腳踏實地。感恩路上遇到的每位貴人，一句簡單說話我會記到現在；常說人紅就會變，但我的中學同學都認為我沒變過。」

現在的高Ling放慢工作步伐，不時獨個兒去離島staycation、到沙灘與陽光玩遊戲，社交平台每張照片，都是她燦爛的笑容。「30歲後，我決定不再為別人而活，曾經試過一年拍兩至三套劇，幾乎劇接劇拍攝，連睡覺休息的時間也沒有。雖然儲了幾部劇集好像很厲害，但我這兩年的人生，好像沒有向前行，沒有經歷。（但女演員的演藝壽命有限？）我不會再活在『別人覺得』之下，現在是要『我覺得』，只要不傷害別人的前提下，我喜歡現在的自己，我覺得現在的我更有魅力。永遠為過去的事抑鬱，或者常為未發生的事擔憂，那你永遠沒有享受過當下，這個時刻才是最重要。」







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