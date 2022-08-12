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【晴報專訊】七仙羽（七師傅）近年人氣急升，無論在電視綜藝節目、廣告，甚至演唱會都看到她的蹤影；明、後日她更舉行兩場《師傅七都識唱笑會》，將歡樂帶給香港人。因經常在綜藝節目大放笑彈，外間認定七師傅是諧星，但她毫不介意，更成功以歡笑打消別人的自殺念頭。

七仙羽的口頭禪「師傅愛你」，不但成為不少港人的WhatsApp貼紙或長輩圖，她演出的廣告更遍布香港每個角落，連張敬軒都找她擔任演唱會嘉賓，足證她人氣爆燈。今次七仙羽獨擔大旗，將於明、後兩天假九展Star Hall舉辦兩場《師傅七都識唱笑會》，由玄學家走上舞台，令大家好奇又期待。「其實我一點都不緊張，因為我視此為一個修行。今次演出包含唱歌和棟篤笑，我本身不會唱歌，講話轉數都可以，但唱歌不太厲害，我不想自己唱歌惹人笑。」

出手拯救尋死女藝人

七師傅笑指張敬軒是她的「下世老公」。（資料圖片）

會否跟隨「下一世老公」張敬軒惡補一下？七師傅解釋跟對方私下沒有關係，「我覺得不要麻煩人，還他一個平靜。（老公呷醋？）老公不懂中文，就算上次在台上，軒公說下一輩子要娶我，老公還在拍掌，笑得很開心，因為他完全聽不懂，只知道軒公很有名。」七師傅工作忙個不停，她大讚丈夫沒有呷醋，亦不會詐型。「我平時的工作，他都不太懂，但他沒有投訴。拍拖前，他自稱工作很忙，怕我會投訴；沒想到拍拖後，我比他還要忙，有時他跟我見面還要預約呢。」

工作繁忙的七師傅，大讚外籍老公絕不詐型。（電視截圖）

七師傅輕鬆搞笑的形象深入民心，不過她過往收到不少求助個案，當中有人更表示想自殺；七師傅即建議對方先看一次綜藝節目《七救星》，認為節目能令對方發笑，忘記尋死念頭。她又分享另一段經歷：「其實我十年前曾經救了一個女生，她是一位不太出名的藝人。當時她幾乎每天傳短訊給我，說她快要死去，希望我為她超渡。我口說『沒問題，要死就死吧』，因為我知愈阻止她，她愈想死，但其實我悄悄報警，最後警察入屋救了她，她後來改變主意，不再尋死。所以我不會歧視任何人，尊重每位藝人，想給大家一個機會，所以才會做節目《七救星》，想幫忙這群藝人。」

未來2年排滿工作

套上假哨牙扮香港「狼辣度」，令觀眾笑到肚痛。（電視截圖）

七師傅的出現為港人帶來歡樂，同時改變大眾對玄學家的印象。「自從我拍了很多搞笑片後，人家當我是騎呢諧星，我完全不介意，因為讚我的比討厭我的人多，這已是最好的答案。」去年，她接下45個廣告，比一線當紅藝人還要厲害，「很多人說花無百日紅，建議我趁著勢頭多做不同的事。但我不在乎，我認為所有事都是一種修行，將來不紅不要緊，不紅就可以有更多時間修行。在人生不同階段做不同的事，我的使命是帶給大家歡樂，將來大家不需要我，或者有其他人帶來歡樂，我都一樣開心。」不過，她未來兩年已排滿工作，包攬電視劇及健康節目，繼續為港人帶來歡樂。說到「時勢造英雄」，七師傅十分認同，但認為爆紅除了要靠天時地利人和，努力也是不可忽略的一環。「自己背後的努力一樣重要，如果你不是每樣東西都懂，不是每樣東西都學習，有時機都沒有用，最重要自己努力。」

七師傅與徒弟「八鮮乳」郭奕芯為開騷努力練舞。







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