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【晴報專訊】由古天樂（古仔）主演、監製兼投資的科幻電影《明日戰記》將於本月25日在港公映，而該片正於內地上映，截至昨晚上映十日，暫錄得約3.4億元人民幣票房，成績未見突出。身在內地的古仔落力宣傳，除了受訪時揚言「凡看過《明日戰記》的都是我老婆」，又參與直播帶貨大講「港普」，可謂出心又出力。

古仔一時感觸抹眼淚，內地粉絲大呼心痛。（微博截圖）

古仔一時感觸抹眼淚，內地粉絲大呼心痛。（微博截圖）

未知是否太頻撲，古仔近日在內地戲院謝票時，突然一時感觸，當眾流下男兒淚；他不但頻頻看手機留意內地票房，又被拍得累得扶住欄杆，不少網民見狀大呼心痛，讚揚古仔為電影的付出。昨日，古仔在微博發文說：「希望所有科幻電影愛好者都能夠入場支持…我衷心期待各方面的指正，我目標就是得到大家的認可，讓我更有力量去做往後的事情。」不少身在內地的港星如麥長青及呂頌賢等，特地分享到戲院欣賞《明日戰記》的照片，以行動支持古仔。

古仔不時看手機查看票房，看來壓力甚大。（微博截圖）







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