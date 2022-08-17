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【晴報專訊】李璨琛和太太梁志瑩（Lucy媽）的女兒李元元（Lucy）為人氣星二代，Lucy媽經常在社交網分享囡囡的搞笑日常，深受網民歡迎。不過，Lucy媽日前上載女兒的近照，笑稱Lucy是「廟街流鶯」，帖文一出即引來網民狠批，Lucy的IG亦突然消失。

Lucy坐姿豪邁，被媽媽稱為「廟街流鶯」。（IG圖片）

李璨琛有空便會陪妻女享受天倫樂。（資料圖片）



四歲的Lucy肥嘟嘟，形象搞笑可愛，IG粉絲更高達38萬；Lucy亦深受廣告商歡迎，年紀小小已接拍不少廣告，早前她更與偶像MC張天賦合作拍廣告，可謂最成功的「賦二代（MC粉絲）」。日前，Lucy媽上載兩張囡囡身穿白色裙、閃閃公主高跟涼鞋的照片，見Lucy坐姿豪邁兼鞋揈揈，Lucy媽取笑女兒道︰「廟街流鶯一枚#喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀#你咁樣係唔會有客㗎。」



網民狠批用詞不當



Lucy媽的帖文一出，大批網民即留言批評她用詞不當，「咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「邊有人咁話自己個女」、「佢大個咗知道自己阿媽咁講會好傷心」等。其後Lucy的IG突然消失，有網民估計是Lucy媽被圍攻，遂將女兒的IG清空及刪除。



不過，Lucy媽於個人社交平台發文，否認主動刪走囡囡的帳戶，她寫道︰「其實呢我本人就無delete到Lucy個account（帳戶），係因為lucy is not old enough（Lucy年紀未夠大）喎，而被佢suspend（暫停）咗個account。處理中處理中，大家稍安毋躁。」事實上，IG有新規例，符合一定年紀才可開IG帳戶；而據知當初Lucy媽用Lucy真實生日年份開IG，因此未符合新規例要求。







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