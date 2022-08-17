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【晴報專訊】過往經常演新移民人妻的劉溫馨，在熱播劇集《白色強人II》成功突破自己，接替當時被雪藏的朱智賢，飾演電視台新聞總監張庭，為求利益不擇手段。溫馨在中央戲劇學院畢業，選港姐時被視為大熱，入行後卻被投閒置散，她從不介意角色戲份多少，只想多多磨練，待時機成熟即榮升女主角。

劉溫馨在《白色強人II》演大奸角，表現令人眼前一亮。（網上截圖）



劉溫馨形容在《白色強人II》的演出甚具挑戰性，「絕對是入行以來最難的一次，我本身有選擇困難症，但張庭這角色很果斷，為達到目的不擇手段。在拍攝現場不能開玩笑，隨時要進入拍攝狀態，我平日很喜歡笑，所以不太習慣。」溫馨在劇集《寶寶大過天》和《香港愛情故事》中，分別與吳岱融和石修成為一對，因而被網民封為「御用嫩妻」，所以她在《白》劇的演出可說是洗底成功。其實年僅31歲的她仍然青春，13年選港姐時更是大熱人選，雖然最終三甲不入，但一腔熱誠想做演員的她，不惜放下中央戲劇學院畢業生的光環，加入藝員訓練班由低做起。

劉溫馨29歲時拍攝《香港愛情故事》，刻意打扮成熟演石修妻子。（IG圖片）

劉溫馨選港姐時為大熱門，同屆還有劉佩玥及蔡思貝。（資料圖片）



鄉音不會阻礙事業



入行九年，除了嫩妻外，溫馨大多演美女、秘書或第三者，發揮有限。她說：「在藝訓班演戲沒有薪金，只當是實習機會，你說得出的角色我都實習過，但當時沒想太多，別人找我就去演。到近來角色的戲份較重，比較有發揮，慢慢累積經驗。」她認為戲份逐步增加，比一步登天來得踏實。提到溫馨的廣東話仍有鄉音，她指凡事總有兩面，很多角色需要不同方言，所以她不認為阻礙發展。過去的演藝路算不上平步青雲，但她樂觀面對一切，「我迫自己要正面，這樣會快樂一點，做演員理應要感染觀眾，如果有負面情緒，觀眾也會被影響。我當然有不開心的時候，只是不會提起，多數只跟家人和朋友分享。我是人，不是機械人，只不過我希望表現開心一面給大家。」



等候一個好角色的過程可能很漫長，但溫馨甘心靜靜守候。「其實我從沒想過放棄做演員，也不知道除了演員外，我還可以做甚麼。我從小到大的夢想，就是成為演員，我覺得演員可以做一輩子，演不同年紀的角色。像楊紫瓊一樣，她年紀不輕，但現在才是她的事業高峰，我覺得年齡不是演員的限制。」她認為當上女主角才算成功，所以她早已準備好，希望將來有更多機會磨練演技，早日達成夢想。







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