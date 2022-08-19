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【晴報專訊】王菀之（Ivana）由本月25日起，假香港演藝學院演出14場經典舞台劇《Proof求證》，飾演數學奇才的她，在現實生活中卻非精明人妻，不及老公蘇卓航（Eric So）般「數口精」；熱愛購物的她，更常被老公阻止做「大花筒」。不過，Ivana卻甘心被「食住」，還甜絲絲大讚老公細心。

《Proof求證》00年在美國百老匯首演，甫面世即橫掃業內多個最高榮譽獎項。今次王菀之與陳淑儀、吳鳳鳴及陳康一起演出，陳淑儀飾演Ivana父親、吳鳳鳴飾演其胞姐、陳康則飾演其男友，「我們四個都是數學奇才，陳淑儀是世界頂尖的數學家，我的角色雖然有數學天份，但我卻選擇全職照顧爸爸，家姐吳鳳鳴便一個人養起全家。」跟三位資深舞台劇演員合作，Ivana不覺緊張，更多的是對他們的信任，相信他們可以帶領自己入戲。

演舞台劇身兼多職

Ivana跟陳淑儀排戲時非常投入。（IG圖片）

身兼監製、劇本翻譯兼主演的Ivana，自然對劇情瞭如指掌，她指劇中主題「若需要證明，愛算甚麼？」，已清楚道出女主角的心理狀態，「角色以為愛就是會為你做任何事，但原來伴侶並不是這樣想。女主角跟男友因為愛與不愛、信與不信的問題而爭執，若要去證明愛，或對方不信任自己，即是已經不再愛對方，這條方程式，身為一個數學天才都計算不到。」女主角為了照顧爸爸而放棄學業，無朋友、無生活圈子，Ivana坦言現實中自己未必會如此偉大。

現實中的Ivana，數學天份當然不如女主角。「我對數學有興趣，只是我沒有這方面的資質。我覺得拆解一條數學題，就像拆解一條IQ題，也像搗破一單案件，好玩之處是要估計及證實某些東西，要用很多邏輯思維，是一個很好玩的遊戲。我從事音樂工作，音樂也是數學的一種，例如在這段時間裏面，這粒音符怎樣放，音符之間的距離就是數學。劇中有句對白說『數學都有音樂感』，我很認同。」

忙於演出舞台劇《最後禮物》的黃子華，特別為Ivana的舞台劇加持。（IG圖片）

忘形激讚老公

Ivana和老公Eric So結婚近七年，依然愛得如膠似漆。（資料圖片）

不少女生婚後變得精打細算，但成為人妻近七年的Ivana，自認不及老公「數口精」。她一談到老公便滔滔不絕，一臉仰慕。「我是個大情大性的人，比較粗心，相反老公很細心，例如我想買一樣東西，他會說『No，你買了都不會用』、『家中已有一樣的東西』，所以他在雕刻和繪畫方面才會這麼厲害，因為這些細微的事情，要很有耐性才能完成。」雖然遭老公阻止購物，但Ivana十分享受被另一半管束，證明夫妻結婚七年依然甜蜜。

與張敬軒兩小無猜

與張敬軒兩小無猜

Ivana早前為好友張敬軒的演唱會任嘉賓時，讀出一封手寫信，哽咽約定下輩子再見，事後有網民形容「有一種男女純友誼叫張敬軒王菀之」。對此Ivana笑說：「這就好了，幾浪漫，感覺好像一部日劇的名字。」她跟軒仔初出道時，經常孖公仔宣傳和出席活動，所以漸漸熟稔，「我們毫無芥蒂，可以說是識於微時、兩小無猜，這麼多年後都是一樣的感覺。」







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