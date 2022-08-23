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【晴報專訊】無綫節目《有個閨密叫祖藍》前晚一集中，主持王祖藍邀得小學同學容祖兒任嘉賓，又找來祖兒的小學好友黃翠紅預錄片段，令祖兒及祖藍感動爆喊。原來黃翠紅正是黃翠如的胞姊，祖兒大爆老友小時候遭翠如欺負。翠如昨日回覆本報時笑說：「我細個確實好『牛精』！」

王祖藍與容祖兒為馬鞍山信義學校的同學，製作組在節目中特別找來二人的小學音樂老師李小翠及小學同學黃翠紅預錄短片「亮相」。翠紅與祖兒在小學二年級已相識，她含淚分享與祖兒的珍貴回憶，她說：「我係轉校生，祖兒係我入學校後，第一個邀請我做朋友、問我叫咩名嘅人。跟住我入大學，佢開始入行，佢好辛苦…作為朋友，佢絕對係兩脇插刀，隨時會伸出援手，好重情義嘅朋友。」

祖兒獲兒時好友黃翠紅拍片分享閨密回憶，令她感動得淚如雨下。

祖兒獲兒時好友黃翠紅拍片分享閨密回憶，令她感動得淚如雨下。

祖兒隔空見老友感動到喊

祖兒與祖藍看過短片，感動得淚如雨下，祖兒笑言當年與翠紅及另一位同學被封為「三劍俠」，她更為了好友，竟與黃翠如從小結怨。祖兒說：「翠紅細個比較瘦，會被個妹蝦，我就想幫佢出頭打佢個妹，佢個妹就係黃翠如。」另外，祖兒入行爆紅後，當時祖藍仍在演藝學院就讀，二人因羅文的演唱會而同場；祖藍表示當時同學都八卦祖兒會否認得他，他說：「當時我話『人哋咁紅，認得都唔認啦』，講完呢句，一打開度門，祖兒一見到我就話『王祖藍』，所以我話祖兒係好好。」

祖藍與老友祖兒在節目中聚頭，大玩「倒豎蔥」動作。

翠如讚祖兒愛錫家姐

祖兒15年曾為翠如及黃媽媽慶生，翠如大讚這位樂壇天后非常有心。（資料圖片）

對於祖兒舊事重提，黃翠如昨日回應本報時笑說：「唔會（嚇親）呀，我覺得好好笑，我家姐睇得好開心。」早年翠如受訪時，曾表示因認定家姐被祖兒搶走，所以她曾跟祖兒「講數」，又阻止家姐跟祖兒去街。昨日翠如亦坦言小時候非常「牛精」：「我完全係一個男仔嚟㗎。」她又大讚祖兒︰「祖兒好錫我家姐，佢一直好關心我家姐同我哋屋企，所以好感謝佢。」談及自己在節目中被擺上枱，她笑言︰「我家姐開心就得！」提到母校馬鞍山信義學校，翠如說：「因為我哋五姊妹都讀同一間小學，對呢間小學都有好多回憶。」

祖兒日前在社交網激罕po性感谷胸照，大派粉絲福利。（資料圖片）







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