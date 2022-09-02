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【晴報專訊】張敬軒（軒仔）、鄭欣宜及陳蕾昨日到銅鑼灣出席手機活動，吸引大批fans圍觀，場面熱鬧。席間軒仔透露將於IG開設新欄目「軒公雞湯」，與粉絲交流；他又笑指會送新手機予「遮遮（工人姐姐）」，方便她下載食譜。

軒仔一身色調與代言手機襯到絕。

自言是科技迷的張敬軒，表示每逢有新產品推出都想盡快試用，他說︰「會揀啲適合工作嘅產品，依家流行social media（社交媒體），幾乎成為生活一部分，所以對手機功能都有特別要求，最好部機夠輕巧。」他又笑指自己不會P圖︰「最多優化下啫，從來唔會失手、整到變形。」

另外，軒仔透露將在IG開設新欄目「軒公雞湯」︰「主要寫啲類似心靈雞湯嘅散文同埋短片，又會拍啲香港嘅靚景，似專欄形式…我都畀咗部手機『遮遮』用，可以靜雞雞裝部cam（相機），留意佢當日煮乜，再決定係咪返屋企食飯，哈哈！」問「遮遮」的廚藝可有進步？軒仔笑謂︰「其實已經有進步㗎啦，好似今朝（昨早）整咗個面盆咁大嘅奄列，大到要幾個人先食得晒。」

（左起）陳蕾、軒仔及欣宜在活動上玩得不亦樂乎。

鄭欣宜稱有5個追求者

提到英皇集團今年踏入80周年，軒仔大讚老闆楊受成善待員工，又舉起手上的名錶道︰「呢隻錶係老闆送畀我，好鍾意喺佢身上攞走啲嘢，攞得最多係錶，最貴一隻成200萬。」軒仔續表示欣賞老闆為人節儉，吃剩食物時亦會打包，絕不浪費，值得自己學習。

欣宜指自己早前勤於練舞及做gym，開心能健康地瘦。

至於同場的欣宜，見她身形明顯比以往弗，她笑言是因為近日四出宣傳新歌《Glitterfalls》而消瘦。是否拍拖開心瘦？她說︰「我享受被人追嘅階段，但依家我仲需要選擇，做人最緊要係有選擇囉，追求者大約有五個啦。」







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