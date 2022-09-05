加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】鄭欣宜最近推出新歌《GLITTERFALLS》，日前拍攝MV時，欣宜以「Hot Pink女神」、「閃石女神」、「羅馬女神」、「星空女神」及「戰士女神」五個造型，配合精心設計的場景，並與十位由她親自挑選的舞者合作。她興奮說︰「我從來未試過有咁多dancers一齊拍MV，覺得有少少威呀！每位舞者都好有個人風格，逐個細睇時好正，夾埋一齊整體亦好好睇。」

欣宜以低胸女神look上陣，感覺華麗。

欣宜拍攝時每天在家練舞，出外工作亦會對鏡練習，她自覺舞功亦有進步。提到新歌歌名《GLITTERFALLS》有「灑金粉」的意思，她笑說︰「我好鍾意閃令令嘅嘢，例如金粉、珠片、閃石、閃粉，感覺好似magic（魔法）。希望藉呢首歌提醒大家擁抱屬於自己獨有嘅magic。」至於MV中五個女神造型，她笑說︰「今次真係好多靚衫，有款黑色衫褲，全身貼滿閃石，就連頭飾都閃令令，感覺好似超級英雄；仲有一個場景樓底特別矮，營造迫爆出嚟嘅感覺，有少少羅馬女神feel，配埋我個金色look，四位女dancers就白色look，成件事好高貴！」

最愛閃石的欣宜，形容其閃亮造型如超級英雄。

欣宜在MV中大跳勁舞。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動