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【晴報專訊】曾志偉前晚率領錢嘉樂、林敏驄（阿驄）、馮盈盈、黃婧靈（波波）、杜穎珊及郭柏妍等錄影《開心無敵獎門人》。愛整蠱嘉賓的阿驄，今次都不例外，連「獎門人」曾志偉都不放過。首次上《獎門人》的盈盈，笑言是夢想成真，事前更做足準備。

志偉同阿驄在節目中互窒，相當搞笑。

節目開始，曾志偉介紹林敏驄出場時，笑他戴墨鏡似導盲犬，阿驄即還擊問志偉為何不扮女人，取笑對方扮卡通人物「安妮亞」狂惹負評。阿驄全晚搞搞震，不時口花花撩女嘉賓，連「獎老」吳嘉儀都不放過，捉實對方一起擺甫士。之後阿驄更大膽在志偉面前做粗口口形，即被志偉掌摑，阿驄抵死解釋︰「我話我係雕刻家，準備雕個梨。」志偉同樣以粗口口形回敬，阿驄再疑似爆粗，場面一度失控。

馮盈盈怕遇林敏驄

盈盈期待已久上《獎門人》玩遊戲。

馮盈盈與黃婧靈同樣首次參與《獎門人》錄影，盈盈坦言終於夢想成真，「我最期待就係玩『超級無敵馬拉松』，本身記性都幾好嘅，亦都準備好點樣玩，偏偏計漏咗林敏驄，其實都真係好驚佢！」另外，一眾女藝人玩遊戲毫不錫身，身穿露腰上衣及熱褲的杜穎珊無懼走光，做出倒豎蔥、拱橋和擘腿等動作，對手江美儀見狀忍不住揶揄︰「我都唔明白你做乜，成日坐地又擘髀。」郭柏妍投入玩遊戲時亦不慎走光，相當搏命。

（左起） 羅毓儀、黃嘉雯、林敏驄、江美儀、郭柏妍及鄧智堅組成「下流上車族」錄影《獎門人》。







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