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【晴報專訊】《愛•回家之開心速遞》中的「書蟲」林浩文（小林），近日在疫市中榮升老闆，與拍檔共投資七位數字，於中環蘇豪區開設西餐廳。小林坦言做藝人收入不高，所以他努力經營生意，以副業收入支持自己繼續追演藝夢。

疫情仍未完結，不過林浩文決定與四位好友合資七位數字，進駐中環開餐廳，似乎對前景信心十足。「小弟以前成日去蘭桂坊蒲，同朋友完全放鬆，唔使理第二日返唔返工，將累積嘅生活壓力一次過釋放出嚟！」雖然近年蘭桂坊的氣氛大不如前，但他跟朋友抱著「宏大一點」的想法，希望重整這區的氛圍。「餐廳嘅宗旨就係玩同輕鬆，唔會樣樣都有所謂嘅『中環價』，合理價錢令客人無乜壓力，玩得盡興。

小林滿腔生意大計，期望餐廳在一年內回本。

其實小林已非首度做老闆，之前開設的舞蹈室已經收支平衡；今次進軍飲食業，瓣數愈來愈多，他說︰「做藝人收入唔高，所以我要做好多副業，去支持自己拍劇，追求夢想；今次開餐廳，計劃一年內回本。（疫市開店會否擔心？）驚就一定有，唔知會唔會有新一波（疫情）嘛…希望無啦！但我哋相信有危就有機，希望喺危機入面搵到生機。」

親力親為願洗廁所

餐廳以森林為主題，如處身於大自然。

樓高兩層的餐廳以森林為設計主題，下午茶供應各式精致蛋糕，晚市則以主菜配搭各款酒類，提供把酒傾偈的舒適環境。小林開心指《愛•回家》台前幕後都幫襯支持，他希望餐廳成為一眾「島大」同學仔的聚腳點。「對上一次『島大』齊人應該係兩、三年前嘅事，劇中呢條線完結咗，大家各有各發展，聚埋機會買少見少，希望呢個地方成為大家嘅聚腳點啦！我一有時間都會返餐廳打點，睇住個場，我乜嘢都會幫手，遲啲可能連洗廁所都做埋！」

《愛•回家》的「書蟲」令觀眾認識小林。（資料圖片）

（左起）劇中，島大同學「面油」羅永健、「頭皮」吳卓衡與小林老友鬼鬼。







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