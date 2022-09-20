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【晴報專訊】陳煒（煒哥）將於本月底與醫生男友陳國強拉埋天窗，昨日她為劇集《黯夜守護者》宣傳，監製吳冠宇率眾演員送上鮮花及心意咭，煒哥感動得眼濕濕。受訪時煒哥透露忙於拍攝電影《無間一戰》，只在婚禮當天可以放期。煒哥又指日前在無預警下拍了一場爆炸場面戲，雖然有後期特效，但她也要拍動作反應，「場戲講我開車門時突然爆炸，成個人向後飛，地下得一張塌塌米，我助手好擔心，不停叫我小心，擔心我喺婚禮前受傷。」

婚期在即，但煒哥透露婚紗未做好，所以仍未試身。

煒哥在《 星光路上》訪問中談及亡父，當場灑淚。

另外，煒哥接受無綫《星光路上》訪問時，談及父親今年四月因病離世，當時正忙拍劇集《回歸》，令她留有遺憾︰「我覺得好少時間陪佢。」煒哥又分享父女相處點滴︰「我知道佢成日攞我啲相畀啲朋友睇，聽到人哋讚美我就好開心。」她透露由18歲開始，父親每年為她拿「香港小姐」報名表格，但被她拒絕。主持問有沒有承諾過父親要做出成績？煒哥眼濕濕答︰「無特別講呢啲，但喺2018年我拎到『最受歡迎電視女角色』，同馬國明夾份搞慶功，我請咗爹哋嚟…（開始淚崩）當時爹哋好開心。」

煒哥與父親合照。







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