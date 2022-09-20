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【晴報專訊】藝人李麗蕊（Sara）過往主力當電台節目主持及活動司儀，近年涉足殯葬業擔任生命頌禮司（喪禮司儀），致力推廣人性化喪禮。日前Sara接受《晴報》訪問，自言過去三年先後經歷三位親屬離世，令她更堅定要宣揚生命頌禮服務︰「希望多啲人搞個性化喪禮，可以開派對好開心咁話別，每個人嘅告別式都應該獨一無二。」

Sara擔任生命頌禮司三年，見盡生離死別。（被訪者提供）

Sara的姐姐於三年前過身，她在朋友介紹下認識《毋忘愛》這個專門提供個性化殯葬服務的團體︰「有人介紹畀我，再按姐姐遺願搵佢哋搞喪禮，之後就認識環保殯葬、自主喪禮呢個想法。」Sara的姐姐、姑姐及父親在三年內先後撒手塵寰，令她更有決心推廣生命頌禮服務︰「香港坊間比較少人留意到有呢種服務，希望多啲人破格啲去面對生死，多啲人性化嘅喪禮，每個人告別式都應該獨一無二，好似外國都流行生命派對，臨死前搵晒自己親朋好友見面開心話別。」

提早立遺囑免死後爆爭拗

Sara除了當生命頌禮司，亦經常做哀傷輔導。（被訪者提供）

她自爆初時僅為《毋忘愛》當義工，其後以「用家」身份去分享及出席講座，慢慢才成為生命頌禮司。「我積極去做哀傷輔導或者討論個案，暫時集中當生命頌禮司，日後有時間再考慮做策劃工作。」Sara除了希望宣揚生死教育，亦支持推動環保殯葬︰「如果火葬用紙棺材環保好多，唔一定要傳統以木製嘅棺材。」她更透露早已立下遺囑︰「因為見得太多人好年輕已經離世，驅使我有立平安紙嘅諗法，始終家人、朋友未必清楚自己嘅諗法。」

娛圈打滾多年心態易調節

Sara認為生命頌禮服務對已逝者及家屬都別具意義。（被訪者提供）

Sara投身娛圈初期曾拍攝不少電影及劇集，近年亦經常當婚禮及活動司儀，她直認與生命頌禮司的工作相差甚遠︰「雖然司儀技巧相似，但係主持喪禮要好好控制氣氛及態度，因為唔會有第二次，同時亦絕對唔可以講錯嘢，要自己寫好講稿。」她逢周一至周五主持港台的《瘋SHOW快活人》，節目充滿歡樂氣氛，反差甚大，Sara強調早已懂得調節心態︰「以前拍完搞笑戲之後就要拍喊戲，所以主持喪禮都可以自動投入心情。」

Sara（中）主持《瘋SHOW快活人》時經常爆笑彈，為聽眾送上歡樂。（FB圖片）







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