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【晴報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「細龍太」陳思圻（前名︰陳偉琪、Vicky）和「佐治」張明偉先後離巢，最近倒戈為香港開電視主持節目《Summer Girls》。雖然他們曾拍攝同一劇集，不過原來從無同場機會，今次首度拍檔，卻默契十足兼火花四濺。兩人現無大公司支持，但對離巢外闖卻從沒半點後悔，期待未來有更多的可能性。

Vicky坦言在TVB時跟張明偉只是點頭之交，首次合作主持便好有默契。

香港開電視水着選美節目《Summer Girls》昨晚推出，力撼同一晚直播的TVB《2022年度香港小姐競選》，並邀請了離開無綫的「脫無者」陳思圻和張明偉擔任主持，加上本身也是港姐出身的Vicky，話題性十足！

Vicky對演藝事業仍有一團火，期待未來有更多演出機會。

張明偉與《Summer Girls》參賽者合作愉快。（IG截圖）

Vicky以往有不少主持經驗，但今次最好玩的地方，是極大自由度，「因為拍攝想保持神秘感，連主持人都唔知下個環節點玩法。我同張明偉嘅火花一定有啦，以前喺舊公司化粧間見到會打招呼，但大家係唔認識嘅，一直以為佢『Kai Kai（傻傻）地』，點知識落發現仲『Kai』。但好開心，因為我哋份人都好真，傾下入行辛酸史，好有共鳴！」

Vicky談選美︰唔係一味要瘦

Vicky與鄭世豪（右）憑《愛‧回家之開心速遞》的「細龍太」、「細龍生」而成功入屋。（IG圖片）

張明偉飾演的「佐治」成為其代表作。（IG圖片）

Vicky曾經揚言不會被外間的審美眼光而局限自己，她著重健康美︰「唔係一味要瘦，我覺得性感唔需要定義，自己覺得靚就著出嚟。今次節目無分冠亞季軍，正正因為每個人嘅審美眼光都唔同，各花入各眼，我問身邊朋友鍾意邊個參賽者，大家嘅答案都唔同！」另外，提到14位參賽者的身材都相當出眾，會否擔心外界認為是「僭建」或後期加工？Vicky說︰「最緊要靚同自信，講真過去選美都會加（胸）墊啦，為咗著晚裝靚啲啫！」問到今次打正旗號挑戰無綫港姐競選，2013年選港姐而入行的Vicky說︰「無諗過要較勁，我只係想做好個節目，呢段時間好多香港人無得去旅行，無乜娛樂，希望呢個節目可以帶畀大家開心！」而張明偉則說︰「係良性競爭嚟，大家可以選擇睇自己鍾意嘅節目！」

張明偉努力去做一個創作歌手。（IG圖片）

兩位被形容為「脫無者」，張明偉說離開舊公司後，工作安排更具彈性，而且人生體驗更豐富，「除咗拍片同幕後工作，我仲兼職做埋裝修，有時要日曬雨淋係辛苦，但令人生多咗歷練。雖然有時會掛住班舊戰友，但每人都有新章節要展開，係值得期待！」而Vicky直言過去收入以司儀工作為主，但疫情三年多以來，大型晚宴幾乎歸零，一早有另覓出路的打算，「有得拍呢個節目，同大家見下面，我已經好開心，將來有機會拍旅遊節目或者拍戲就更好啦！」







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