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【晴報專訊】52歲的林曉峰（阿Lo）去年憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》成功開拓內地市場，他於日前播出的浙江衛視訪談節目《追夢人之疊彩人生》任嘉賓盡訴心中情，大談90年代初入行至今的銀色旅途；自揭曾被壓價，心灰意冷下考慮退出娛樂圈，幸得「獎門人」曾志偉勸勉才堅持走下去。

入行廿多年的林曉峰，曾參演劇集《難兄難弟》、《衝上雲霄》及多齣《古惑仔》系列電影，其後以主持及司儀工作為主，發展平平未有代表作。去年他北上拍攝《披荊斬棘的哥哥》後，令他有機會接拍了不少綜藝節目，在內地人氣急升。最近他參與新華社製作的音樂節目《聲在中國》，以歌手身份在內地殺出一條新血路。

（左起）林曉峰與梁漢文、陳小春、謝天華及張智霖組成的「大灣仔」獲內地觀眾受落。（資料圖片）

遭奚落始知自己位置

阿Lo在節目中透露拒絕「躺平」等人幫助，寧願花時間思考自己的人生路。（微博截圖）

阿Lo在《追夢人之疊彩人生》節目中，大談與同在娛圈的經理人家姐林珊珊及胞兄林海峰的點滴。訪談內容深入，阿Lo更披露早年在影圈慘遭壓價，他娓娓道來︰「當時我拍了幾齣戲，跟一些製作人提出希望可以加片酬，卻遭對方反問︰『覺得自己紅嗎？你還是當初的那個人，不用談加片酬。』阿Lo才自知在演藝圈的位置，並於07年考慮退出，幸獲志偉給予信心，阿Lo憶述︰「當時打算跟恩師志偉道別，他卻跟我說︰『加油吧！現在我還在主持，之後就是你，不要放棄，如果你有勇氣去放棄，倒不如把放棄的勇氣放在現在的工作上』，聽完覺得有道理，所以返回崗位繼續工作。」

志偉的一席話令阿Lo繼續堅持演藝夢。（資料圖片）

近年阿Lo在內地人氣高企，有不少廣告代言。（微博圖片）

自知外表平凡不敢追夢

阿Lo早前在《聲生不息》與林子祥合唱《數字人生》。（網上截圖）

此外，阿Lo今年初在音樂真人騷《聲生不息》曬歌喉，一鳴驚人，他自知樣貌平凡，故過去一直無機會當歌手︰「其實剛出道時有唱片公司給予我一份合約，但那個年代偏向偶像派，因為我有鏡子，所以不敢簽約！」當他放下夢想時，遇到前輩勉勵，令他重燃心中一團火︰「有一次羅文在後台跟我說要好好養聲，更指我若有機會唱歌，定必比他更好聽，當刻令我很感動。」阿Lo銘記前輩們的提點，成為日後在演藝圈的座右銘。







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