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【晴報專訊】許廷鏗（Alfred）和余香凝（Jennifer）昨日出席沙田馬場「時尚煲呔賽馬日」，Alfred早前跟好友鄭欣宜客串新片《深宵閃避球》，二人扮演夫婦，Alfred坦言看回演出時十分尷尬，「因為我同欣宜一出場就有好激烈嘅場面，都幾重口味。」他希望日後挑戰演變態角色，「我想發掘自己唔同嘅一面，亦希望電影界可以發掘我呢個初哥。」而Jennifer憑電影《緣路山旮旯》入圍台灣金馬獎最佳女配角，但因下月往美國工作，未知能否抽空出席，「有提名當然想出席，有得入圍已經好開心。」

Alfred與Jennifer盛裝打扮，Jennifer大曬美腿。

同場的江若琳（Elanne）和老公蕭唯展（Oscar）剛從曼谷和布吉旅遊返港，Elanne昨日與模特兒行catwalk，她坦言再踏舞台壓力甚大，事先更在家中穿上高跟鞋練習走路，以免正式行騷時跌倒。問兩公婆旅行期間可有乘機「造人」？Oscar坦言一向努力中，更自爆剛才在後台狂擦生蠔︰「屙都照食！」

Elanne目前努力重整事業，獲老公大力支持。







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