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【晴報專訊】陳家樂於今年六月向女友連詩雅求婚成功，但二人工作繁忙，一直未定婚期。昨日家樂終透露婚禮於明年中舉行，現已開始物色婚宴場地，但仍有很多細節未定案，加上二人工作已排到明年中，他指隨時要延期。

陳家樂相隔五年再拍王心慰監製的新劇《異空感應》（暫名），他笑稱是挑戰體力，「當年仲算年輕仲頂得順，依家我驚體能無以前咁fit。」問到他忙拍劇如何籌備婚禮？家樂指一直計劃中，但婚期不停延後，「因為我同佢（連詩雅）嘅工作都排到明年三月，佢仲有機會唔喺香港，依家定咗婚禮喺明年年中，希望可以如期舉行。當中最難係好多細節嘢要一齊傾，影婚紗相都要預幾日，擺酒用嘅枱布同花都要揀，真係好多嘢要籌備。」

陳家樂與連詩雅要夾期討論婚禮細節。（資料圖片）

岑珈其做首席兄弟

家樂透露未婚妻連詩雅已找人擇好吉日，但坦言不斷有變化，很大機會延期，更指原來一直未定擺多少圍酒席。提到老闆楊受成通常會為公司藝人贊助婚禮酒席，問到可有向楊生提出請求？家樂表示︰「我唔敢問呀，希望老闆有心啦！其實都唔需要嘅，靠自己努力好啲，老闆肯嚟出席婚禮，我已經好榮幸。」至於兄弟團方面，他指首選好友岑珈其︰「佢個婚禮搞得好好，都畀咗好多意見我，（姊妹團係咪陳自瑤、黃翠如？）等佢公布啦，唔好搶佢啲嘢嚟講。」

家樂、陳曉華及阮浩棕首次合作。

另外，《異》劇中家樂與陳曉華（Hera）飾演一對情侶，Hera指看劇本有很多肉麻對白，閱讀文字已令她感到尷尬；而新劇角色性格男仔頭，跟熱播劇集《美麗戰場》飾演的小美反差甚大，她笑指︰「拍完套劇先知要小心渣男，同埋返到公司好多同事話想打巴我，嫌小美太蠢。」







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