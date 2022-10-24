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【晴報專訊】50歲天后陳慧琳（Kelly）前晚在新加坡出騷，型爆跳唱多首經典金曲，過萬名觀眾冒雨捧場。另外，相隔三年再在港開騷的陳曉東（東東）獲網劇《百分百感覺》拍檔方力申（小方）及周勵淇（Niki）任嘉賓，掀起集體回憶。

Kelly穿上黑色漆皮貼身裙登場，大曬fit爆身材。

狀態大勇的陳慧琳前晚於新加坡為《One Love Festival新加坡2022》演出，她唱出名作《花花宇宙》登場，再送上《都是你的錯》、《對你太在乎》等經典歌曲。型爆的Kelly其後跳唱《大日子》等舞曲medley，雖然現場一直下雨，但無阻歌迷熱情；她唱到《北極雪》及《記事本》時，全場更萬人大合唱。她開心說：「喺機場有fans接機，見到佢哋咁多年嚟一直支持，好感動又好開心，希望日後會再有機會同大家表演！」

Kelly以運動look跳唱《大日子》。

東東小方爭戀Niki

小方、Niki及東東02年拍劇集版《百分百感覺》。

至於曾與Kelly合唱《打開天空》的陳曉東，前晚在西九文化區開騷，更找來《百分百感覺》舊拍檔方力申及周勵淇合唱主題曲《兩男一女》。當年拍劇時曾獲東東以紅色跑車接載的小方，在台上忽然自爆：「我一入行就拍呢套劇，當時鍾意咗周勵淇，日久生情。」東東即說︰「我夠鍾意啦，無講啫。」小方笑問︰「做乜車我唔車Niki？」東東回應說︰「我車你，你就唔使煩住佢！」笑爆全場。

東東以銀色閃閃造型，與觀眾提早過萬聖節。







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