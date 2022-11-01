加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】自上月起，男團MIRROR逐步全面復工，繼打頭炮率先推出團歌《We All Are》，上周四李駿傑（Jeremy）推出第三首個人單曲《阿波羅》；陳卓賢（Ian）昨日緊接推出第四首派台歌《地球上的最後一朵花》，他一手包辦作曲、填詞、編曲、監製及主唱，努力成為全能唱作人。

Ian昨天推出新歌，首次包辦曲、詞、編、監及主唱。

陳卓賢（Ian）最新歌曲《地球上的最後一朵花》，首次一手包辦製作，他坦言過程十分艱辛。提及新歌創作靈感時，他表示是來自一晚臨睡前，剛合上眼，腦海彈出一個畫面，就是地球上只剩下剛生長出來的一朵花。Ian代入其中︰「呢朵花以為本來只有佢自己一朵花，慢慢才覺得，世界上一定有其他花。我哋只要好似呢朵花咁諗，改變自己心態，所有嘢就會變好。」Ian更希望喚起大家環保意識，不要剩下一朵花才學懂珍惜。

今次Ian繼續向全能唱作人的方向進發，他說︰「今次要兼顧好多嘢，用咗好多時間同精力，亦曾陷入迷失。」幸好有黃兆銘（Nick）參與編曲，成為Ian的定心丸。此外，MIRROR自七月演唱會意外，而休團兩個月後，12子已陸續復工，原定今日下午合體出席昂坪市集舉行的《2022年度叱咤樂壇流行頒獎典禮》，但昨日商台公布受不穩定天氣影響，記者會延期，詳情有待公布。

MIRROR休團後將合體公開露面，令鏡粉十分期待。（資料圖片）

「妹控」呂爵安賀餅印妹成人禮

Edan工作再忙，都會為妹妹小如豬慶祝生日。（IG圖片）

另外，前日是呂爵安（Edan）胞妹小如豬18歲生日，出名「妹控」的Edan百忙中仍抽空為小如豬慶祝生日，並在社交網分享了三張相。相中Edan肉緊地攬實妹妹，又一起嘟嘴賣萌，兩兄妹如餅印一樣。Edan寫道︰「Happy birthday my love #眨下眼18歲#愈嚟愈靚#即係愈嚟愈似我。」小如豬亦有留言︰「揀相標準成謎，thanks bro！」圈中好友魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其及毛姐毛舜筠等都有送上生日祝福。







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看