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【晴報專訊】現年72歲的譚詠麟（阿倫）雖是「樂壇校長」，但貴為金馬影帝的他演技未有生疏！近日阿倫現身中央電視台飲食節目《一饌千年》，穿古裝扮演繪製《清明上河圖》的北宋畫家張擇端。阿倫演繹憶起故人的情節時極速入戲，更在十秒內令左眼流出長長淚水，獲內地網友激讚演技精準。

譚詠麟日前參演央視綜藝頻道的飲食節目《一饌千年》，與多位嘉賓探討北宋飲食文化，並即場品嘗美饌，乘機大快朵頤。阿倫更在短劇環節粉墨登場，穿上古裝扮演繪製《清明上河圖》的北宋畫家張擇端，激罕在內地觀眾面前曬演技。貼上假鬚的阿倫在台上展示畫作時，憶起已過身的恩師李公麟，眼濕濕地往地上奠酒，向恩師致敬，盡見懷念恩師之情。其後，阿倫談到畫作展現北宋的繁華盛世時，再次施展喊功，左眼緩緩流出一行淚水，兩場喊戲極富層次感。

為觀眾僅左眼流淚

阿倫想到完成驚世畫作，但恩師已無法欣賞，喊戲甚有層次。(網上截圖)

阿倫成功控制只得左眼流出淚水，有網民大讚他有「委屈的小眼神」。(網上截圖)

事後，阿倫在微博上載節目照片兼留言︰「參與《一饌千年》首集，我都覺得有點壓力，因拍攝到最後部分時，導演忽然想要求我要流一滴眼淚，而且要在左邊眼睛，因那一邊有光，觀眾才會看得見！我的媽呀，我都需要培養情緒吧，終於不到十秒就進入情況了，出來的效果我都覺得不錯。」極速十秒入戲爆喊的阿倫，在80年代曾拍攝《陰陽錯》、《雙城故事》等多部電影，1981年亦憑電影《假如我是真的》封台灣金馬影帝，演技獲肯定。

阿倫在節目中即席清唱《披着羊皮的狼》，可惜忘記歌詞。(網上截圖)<

三號風球下街邊覓食

阿倫（戴帽者）與好友昨日在三號風球下，到上環歎咖喱炒飯。（微博圖片）

內地網民對於阿倫激罕曬演技，紛紛大讚阿倫是「被唱歌耽誤的演員」。有人留言指「沉睡了的『金馬倫』甦醒了」、「讓我們看到不一樣的譚詠麟」等。另一方面，現正身在香港的阿倫素有「食物焚化爐」之稱，雖然昨日整天懸掛三號風球，但他仍跟友人到上環快餐店，坐在街邊開餐。他留言搞爛gag說：「香港醞釀打颱風，民間美食團繼續出動…三五成群，食到失魂。」

日前阿倫在香港街頭偶遇周潤發，大讚對方是淡薄名利的老友。（資料圖片）







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