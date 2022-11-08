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【晴報專訊】久未在幕前亮相的童愛玲（Eileen），在ViuTV劇集《季前賽》中與男團MIRROR「人氣王」姜濤演母子。Eileen在劇中拋棄親兒，但現實中的她為好好了解「寶貝仔」姜濤，暗地裏狂聽對方歌曲，誰知在片場一時擺烏龍而被姜濤發現，令Eileen尷尬不已！

現年53歲的美魔女童愛玲，笑言參演《季前賽》是緣份注定。Eileen跟《季前賽》導演袁劍偉本來毫不相識，但因同樣跟甄詠蓓（Olivia）上堂學戲而成為同學，更促成今次合作。Eileen坦言起初獲袁導邀請時，自己一口拒絕。「雖然好多人會羨慕，但我擔心自己掌握唔到呢個角色，又驚演一個拋棄親兒嘅媽媽，會影響我以往溫柔嘅形象，做得唔好就乞人憎。但導演不停游說我，最後我都答應咗。」她笑言連自己都接受不了角色拋棄兒子的舉動，「但如果我投入唔到呢個女人嘅內心世界，我點可以對阿姜有一份內疚呢？所以我再搵Olivia同我單對單上堂，要了解到呢個女人嘅苦，先可以令觀眾感受到佢嘅內心。」

欣賞姜濤聰明勤力

劇中，Eileen獲得兒子姜濤原諒，誰知她竟想再次拋棄對方。

在劇情後段，Eileen獲「阿孝」姜濤原諒後，竟打算只帶細仔「老闆仔」移民澳洲，欲再次拋棄阿孝。她笑言每次拍母子戲份都很疲累，「其實我同阿姜無一場係鬧交戲，但偏偏每次見面，呢對母子就起衝突。」提到首次與姜濤合作，Eileen笑言合作前對MIRROR有認識，但不算深入，「因為今次我做佢媽媽，所以要先了解呢個『仔』，好彩身邊嘅姜糖（姜濤粉絲）畀咗好多資料我。」Eileen事前特地聽姜濤的歌曲了解對方，「我不停聽佢首《Dear My Friend,》，作為我同呢個仔之間嘅主題曲，點知有次我聽呢首歌，雖然我戴住earphone，但唔知原來電話無同earphone連線。我抬頭望到姜濤、肥仔（梁業）、老闆仔（黃梓樂）同Yoyo（葛綽瑤）望住我，原來全場都聽到我播緊隻歌，姜濤仲走埋嚟問我︰『我一直諗緊究竟邊個喺度聽緊我啲歌呢，原來係你！』嗰刻我真係好尷尬，好瘀囉！」

Eileen欣賞姜濤及肥仔的性格及工作態度，相處十分愉快。（IG圖片）

Eileen對姜濤印象甚佳，大讚後輩有禮又聰明。「我知佢哋參加《全民造星》捱出嚟，佢哋唔係喺街被星探發掘，所以個個都好珍惜依家嘅機會。我覺得阿姜好聰明勤力、學嘢快、有天份、平易近人，亦都有自己諗法。有次埋位，明知佢之前一晚拍到好夜，佢其實好攰，而呢場戲無佢份嘅，佢可以唔使在場，偏偏佢就喺現場睇我哋點拍，自己都投入埋呢場戲，所以我好欣賞佢。」

Yoyo叫「奶奶」勁受落

保養得宜的Eileen，平日經常帶愛犬行山做運動。（IG圖片）

演出《季前賽》令Eileen多了「奶奶」這個花名，她開心指很多姜糖十分關心她，又坦言起初擔心演姜濤媽媽會令姜糖反感，後來才發現自己想多了，「好多姜糖inbox安慰我，叫我唔使驚，佢哋都知道我只係阿姜戲中嘅媽媽。」她與其他年輕演員相處十分愉快，又笑指飾演姜濤女友的Yoyo在戲外也叫她「奶奶」，令她十分受落，「Yoyo又乖又純，肥仔就轉數好快。」至於飾演「老闆仔」的小演員黃梓樂，Eileen大讚：「老闆仔雖然人仔細細，但演戲好有潛質。記得有場戲阿姜趕佢走，佢兩個好入戲，喊晒；可能嘈吵聲太大，樓上居民落嚟問要唔要報警！第二日我哋將聲量收細番啲，以免街坊誤會有人虐兒就唔好啦，哈哈。」







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