加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】洪嘉豪（Kaho）前晚舉行個唱尾場，獲前輩張敬軒（軒仔）撑場做嘉賓，二人合唱《騷靈情歌》，令觀眾驚喜萬分。Kaho擁着軒仔激動說︰「上次你送枝咪畀我，希望我喺自己個騷度用，我做到啦！軒哥，你等我，下次我去紅館我再請你！」軒仔亦讚Kaho︰「我啱啱同Kaho拍咗兩個月戲，我哋套《超神經械劫案》有魏浚笙（Jeffrey）、白只，仲有好多人，今晚（前晚）幾乎成個劇組嚟晒撑你。」軒仔笑言看着Kaho成長︰「真係親生細佬咁，我識佢個陣佢毛都未有，唔係，係佢仲讀緊小學。」

一向提攜後輩的軒仔現身支持Kaho，十分有心。





另外，MIRROR副隊長江熚生（AK）、AK緋聞女友麻利、MC張天賦等亦是座上客；AK及麻利日前曾前後腳欣賞樂隊The Hertz及陳健安的音樂會；前晚他們更坐在同一行，不過二人之間隔着填詞人Oscar及一名女性友人，未知是否刻意隔開坐避嫌。

麻利（後排左一）及AK（後排左四）睇騷時隔開坐。

Kaho大騷腹肌，預告下一站在紅館開騷。







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看