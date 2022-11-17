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【晴報專訊】MIRROR成員姜濤上周五參與《903 AllStar籃球賽》，在比賽期間受傷倒地，面露痛苦表情，最後被扶上輪椅送入醫院。前晚姜濤在社交網報平安，交代自己已完成膝蓋手術，並透露未來兩個月都需要用拐杖出入。

姜濤其後又分享學習使用拐杖的相片︰「很累，但慢慢來。」（IG截圖）



姜濤受傷後翌日在社交網表示將接受手術，前晚他上載數張在病床上的照片，並透露已完成手術︰「順利結束了，感謝上天，希望可以早點好起來見大家。」昨日他更新IG即時動態，上載一張雙腳及拐杖的相片寫道︰「這兩個月的新朋友，#拐杖。」此外，姜濤原定明日出席西九文化區舉行的《樂在維港》音樂節，與格林美獎得主曹秀美合唱，昨日有消息指姜濤忍痛辭演，但主辦機構未有任何公布。

姜濤受傷仍不忘為代言的全新廣告宣傳。（資料圖片）



被張繼聰爆為受傷自責



另外，張繼聰（阿聰）和朱鑑然昨日出席腕錶發布會，上周亦有出席籃球比賽的阿聰，對姜濤受傷表示肉痛︰「佢真係好乖當晚回覆我信息時，仲猛講唔好意思，話喺咁高興嘅場面自己整傷令大家擔心。佢話整傷嗰時真係好痛，基本上佢成個膝頭都傷晒，其實邊個想受傷？我鼓勵佢趁後生做手術，復原會快啲，而且長遠嚟講，對之後跳舞都係好事，最緊要快啲好番。」

張繼聰透露擁有最貴的一隻錶達六位數字。







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