加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，昨日大會公布提名名單，憑《下流上車族》大受歡迎的林敏驄獲睇好贏視帝，但遭陳展鵬及陳山聰夾擊；視后方面，離巢的唐詩詠仍有四部劇入圍，而《下》劇的鮑起靜和江美儀獲不少藝員及觀眾支持，呼聲甚高。



無綫昨日公布台慶頒獎禮其中16個獎項的提名名單，包括最佳劇集、最佳男、女主角、最受歡迎電視男、女角色及最佳男、女配角等。視帝方面，陳展鵬憑《超能使者》、《黯夜守護者》、《回歸光影頌︰母親的乒乓球》及《鐵拳英雄》獲四項提名，但以《下流上車族》林敏驄的視帝呼聲最高。視后方面，唐詩詠以《鐵拳英雄》、《回歸光影頌︰我的驕傲》、《白色強人II》及《超能使者》獲四項提名，上位花旦龔嘉欣及陳瀅亦入圍，但《下流上車族》鮑起靜和江美儀的演技不容置疑，同樣成為視后大熱。藝員中，以陳山聰佔15項提名為全台之冠，雖然他有三項視帝提名，但他在《十八年後的終極告白2.0》的突破演出卻只獲提名男配角，似乎爭視帝機會稍遜。

《下流上車族》鮑起靜、江美儀及林敏驄深受觀眾歡迎。（《晴報》圖片）



上屆視帝譚俊彥（Shaun）、馬國明及陳自瑤（Yoyo）昨日現身頒獎禮記招，Shaun以平常心角逐視帝︰「《十八年後》好多演員入圍提名咁多個獎項，喺提名方面已經係大滿貫。今年競爭好激烈，私心就一定撑山聰。」身旁的馬明在記招上親自宣布女友湯洛雯角逐「最受歡迎電視女角色」，他亦睇好女友得獎︰「梗係有私心！我會幫佢拉票，自己嗰票都畀埋佢。」

（左起）譚俊彥、陳自瑤及馬國明各有心水。

陳山驄在《十八年後》演易服癖兇手，十分破格。（網上截圖）



馬國明私心為湯洛雯拉票



同場的Yoyo去年奪最佳女配角，今年則憑《回歸光影頌︰母親的乒乓球》入圍最佳女主角及最受歡迎電視女角色，令她十分驚訝，「我以為今日（昨日）係叫我嚟揭曉名單！我今年無乜劇播，可以提名女主角已經係成就解鎖，老實講真係無信心攞。」她支持林敏驄及江美儀贏視帝后，「美儀係好戲之人又係前輩，好鍾意睇佢做戲。《下流上車族》好睇，內容好貼地，而《美麗戰場》都好有話題。」

唐詩詠及陳展鵬分別憑四部劇集入圍視帝后。

湯洛雯有男友馬明力撑。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇