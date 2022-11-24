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【晴報專訊】著名粵語片紅星嘉玲本周一（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年87歲。嘉玲死訊公開後，意外揭露無綫綠葉演員黃栢文原來是其長子。黃栢文昨日早上與家人到機場，出發往泰國奔喪，一臉憂傷的他透露亡母的喪禮將採取佛教儀式，並會在廟宇誦經三日，之後再火化，骨灰將安葬在泰國。

黃栢文對媽咪嘉玲的離世非常悲傷。（受訪者提供）

現年64歲的黃栢文，原來是嘉玲入行前與首任丈夫所生的長子。黃栢文出世不久父母便離異，他起初隨父親到外國居住，至八歲回港，先後跟嫲嫲、叔叔生活；嘉玲知悉後主動聯絡及相認，但為免影響工作，嘉玲一直未有對外公開他們的母子關係。而黃栢文與著名導演黃靖華（原名黃沙文）和填詞人黃偉文（Wyman）為堂兄弟，可說是演藝世家。

黃栢文昨日一早現身機場，準備飛往泰國奔喪。

昨日早上十時許，黃栢文現身香港機場，準備飛往泰國奔喪，雖然有家人同行，但他獨自接受傳媒訪問。神情凝重的黃栢文哽咽表示至今心情仍未平復，但坦言有種放鬆感覺，「因為知道媽咪唔使再捱苦，佢呼吸都好困難，差唔多每日都要醫護人員處理佢嘅呼吸問題，幫佢順番條氣，見到佢好辛苦，希望媽咪一路好走。（阿女一齊過去？）佢哋都喺度，我個女一直都好錫嫲嫲，知道嫲嫲走咗，佢喊咗兩日。」談到與亡母的難忘回憶，黃栢文說：「同佢一齊嘅每一分、每一秒都難忘，往後呢段日子，我哋每次講番同媽咪嘅往事同相處，都會係家庭聚會嘅話題。（媽咪哪句教誨讓你銘記於心？）佢話做人最緊要真，呢句說話係佢由細到大畀我嘅教誨。」

悲從中來一度哽咽

而黃栢文日前接受《無綫娛樂新聞報道》電話訪問，透露上月收到妹妹來電，得知媽咪情況不樂觀，他即全家去泰國見媽咪。他說：「佢見到我哋精神番好多，因為疫情，我哋無見兩年幾，只係電話溝通。但電話傾偈都辛苦，因為佢唞唔到氣，要估佢講咩。記得我離開泰國當日，佢好唔捨得我走，拉住我隻手，我同佢講『好快返嚟見你㗎喇！』佢先放開手，估唔到咁快…佢好多嘢想同我講，但講唔到，惟有我講多幾句。」說時黃栢文悲從中來，一度哽咽。

黃栢文昔日帶年幼女兒與母親嘉玲相聚。（受訪者提供）

年輕時的嘉玲明艷照人。（電視截圖）

嘉玲與丈夫跟契女郭秀雲關係密切，猶如家人。（受訪者提供）







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