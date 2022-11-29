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【晴報專訊】鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）2018年結婚後，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），一家經常在社交網分享生活點滴，幸福滿瀉。本月初，Grace現身公開場合時肚凸凸，當時她仍否認有喜，但昨日她拍片宣布第三度懷孕，老公嘉穎錫錫老婆，開心到見牙唔見眼。

嘉穎小心翼翼輕撫Grace孕肚，錫老婆錫到燶。（IG截圖）

鄭嘉穎與陳凱琳結婚短短四年，成功四年抱三，認真可喜可賀。其實，本月初Grace穿上貼身晚裝出席沙田馬場活動時，向來纖瘦的她明顯腹部微隆，她當時雖否認有喜，但露口風指樂意追第三胎；而早前她往大球場欣賞《香港國際七人欖球賽》時，更不時興奮跳起。

不過，昨日Grace在社交網分享片段，公布第三度懷孕，片中只見嘉穎輕撫愛妻孕肚，兩公婆又sweet爆錫錫，場面溫馨。Grace以英文留言︰「世上最珍貴的禮物，生命可能難以預料，但一定是美麗的祝福，我們很興奮地向大家分享我們的喜悅，我們的家庭將變得更大了！感謝大家的祝福，我們都急不及待見到BB！」嘉穎昨日回覆本報時表示︰「多謝好多朋友祝福，全部收到！總之感恩上天安排，心滿意足。（第三胎係仔定女？）唔話你知住！」

嘉穎與Grace十分期待新成員來臨，組成幸福五口之家。（IG截圖）

岑麗香唔諗追囡囡

另外，同屬靚媽的岑麗香昨日穿上露腰裝，fit爆出席商場的聖誕揭幕活動，提到Grace公布有喜，香香聞言戥對方開心，「喺聖誕有咁好嘅消息，希望佢哋一切順利，我都會送上最大嘅祝福！」問到本身育有兩名兒子的香香，會否計劃再追一個女兒？她自言暫時無意再追第三胎：「順其自然啦，依家都幾充實，我唔知如果再有BB的話，自己係咪可以handle（應付）到，不過老公都鍾意小朋友嘅。」

香香昨日索爆現身。







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