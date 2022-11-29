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【晴報專訊】男團MIRROR自七月演唱會意外後，前晚在《第四屆KKBOX香港風雲榜》上首次合體上舞台，姜濤因腳傷缺席，在家看直播支持兄弟們。前晚盧瀚霆（Anson Lo）打頭陣表演，火速炒熱氣氛，MIRROR則壓軸出場，當唱出新歌《We All Are》時，Anson Lo率先淚灑舞台並轉身痛哭無法唱下去，之後多位成員亦感觸落淚。

MIRROR合體令鏡粉期待已久，可惜獨欠受傷的姜濤。

完騷後接受訪問時，隊長楊樂文（Lokman）坦言跟隊員再踏舞台心情激動，Anson Lo則透露綵排時已忍不住喊︰「唱呢首歌好感觸，諗起好多事，所以一時忍唔住，好抱歉。」提到陳卓賢（Ian）和盧慧敏（Amy）的兩年情告終，前晚Ian坦承分手︰「Amy係一個好好嘅女仔，希望大家畀空間佢。」此外，MC張天賦助手Yee Yee早前發表「界票論」，再掀粉絲罵戰，MC稱已跟助手溝通並會改善︰「理解佢當時心急想幫我拉票，可能手法或用詞令大家唔舒服。」

Anson Lo激動爆喊，要隊友柳應廷安慰。







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