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【晴報專訊】陳可辛（Peter）上月28日剛踏入60歲，太太吳君如為Peter舉行一個卡士媲美金像獎頒獎典禮的盛大生日派對。圈中巨星如劉嘉玲、古天樂（古仔），以及MIRROR成員呂爵安（Edan）、ERROR等也畀面現身，君如好友邱淑貞更與老公沈嘉偉及三位千金沈月、沈日及沈晨到場，全家激罕總動員賀Peter！

Peter有老婆君如及女兒Jillian陪伴一起切蛋糕，十分滿足。

獲封最索星二代的沈月（左二），與父母及兩位妹妹到賀。（IG截圖）



大前晚的派對嘉賓全是陳可辛相交相知多年的圈中友好，包括劉嘉玲、古天樂、鄭秀文、甄子丹夫婦、任達華、劉偉強、邱淑貞一家五口、柏安妮與女兒許恩怡等；新一代藝人則有「宇宙天團」ERROR四子、MIRROR成員呂爵安及梁仲恆等，場面熱鬧；而劉德華、李嘉欣亦貼心送花籃祝賀。

劉嘉玲與君如投入玩到癲。（IG截圖）

ERROR及呂爵安（左二）到賀，難怪君如媽媽冬嬸（紅衫）也要集郵。



君如中門大開艷壓全場

君如脫下外套曬中空裝，Peter即搭實太太送暖。（IG截圖）



一向大癲大肺的君如身為女主人，特別真空超性感上陣，穿上中門大開的透視衫冧老公，戲言要「free the nipple（解放乳頭）」，連Peter也忍不住望實老婆「驗明正身」，又搞笑調戲老婆說︰「返去（屋企）慢慢嗒啦！」君如特別準備一個電影菲林造型的生日蛋糕，蛋糕上印有Peter與家人的合照、工作時的花絮照等，當中更有Peter在今年初拍攝、操得勁fit的半裸爆肌相，男人味爆燈。

Peter的半裸爆肌相非常吸睛。（IG截圖）



Peter獻聲向老婆示愛

Jillian初試啼聲唱《Yesterday》，表現有板有眼。（IG截圖）



獲過百好友賀60大壽的Peter，與16歲愛女陳是知（Jillian）合唱一曲《Yesterday》，Peter自彈自唱，實現自己多年來的民歌歌手夢。至於全晚高潮位，可算是Peter為君如深情獻唱一曲《Always On My Mind》，以表示多年來對太太的愛意；君如拿着鮮花上台為Peter打氣，Peter拖實君如的手獻唱，更一時感觸唱到哽咽及眼泛淚光，最後兩人深深一吻。Peter回想1993年為電影《搶錢夫妻》獻唱主題曲時，錄音過程中滿腦子也想着君如，果然夠情深。而全場大合唱生日歌時，君如多次向老公獻吻，相信「壽星佬」Peter過了一個十分難忘的生日派對。







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