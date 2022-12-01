加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】日前盧瀚霆（Anson Lo）夥拍MIRROR隊友再踏舞台，演出時激動落淚，卻被網民嘲諷以賣慘去搶鏡。鄭欣宜前晚挺身護友，並以自身經歷鼓勵對方，自言也是在負評中成長。

欣宜透露聖誕檔期有很多工作邀請，多到要推卻。



鄭欣宜、林嘉欣和王丹妮等前晚出席珠寶品牌的聖誕活動，欣宜笑言今年聖誕是人生中最多約會的一年，原來所指是客戶的工作邀請。提到入圍叱咤頒獎禮「我最喜愛的女歌手」五強，欣宜感到好開心，笑言絕不介意冧莊，「大家一直以嚟都好支持我、好愛我，好多人投完我票將截圖send畀我，令我感到好溫暖。」



另外，提到偶像兼好友盧瀚霆日前在《KKbox香港風雲榜》上激動爆喊，被網民狠批靠淚功搶鋒頭。欣宜聞言即表示︰「做乜咁眼淺，不過唔緊要啦，想喊就喊。（網民寸Anson Lo賣慘？）一定有人鬧，我都係被人鬧到大，鬧下鬧下就會大。（會否開解對方？）我哋有保持聯絡，會互相傳一啲打氣說話畀對方，例如『雨過就會天晴』，之前我哋開拉闊音樂會，每次綵排我都喊，都係佢不斷畀力量我，可能係我傳染咗（喊）畀佢。」

Anson Lo與MIRROR隊友獻唱團歌時，激動爆喊。（資料圖片）



林嘉欣聖誕舉家外遊

林嘉欣笑言代女兒澄清偶像是韓國女團BLACKPINK，而非老公袁劍偉所指的Anson Lo



另外，聖誕將至，林嘉欣透露將會舉家到外地度假，但就未有透露目的地，她說︰「兩個小朋友呢三年都無去過旅行，所以就趁假期一家人出去玩下，不過年底前要返嚟，因為大女要應付考試，其實點解要放完假考試？大整蠱呀。」不過嘉欣指女兒會自己溫習，不用她操心。







【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情