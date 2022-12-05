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【晴報專訊】蔡思貝與胡鴻鈞的緋聞疑幻似真，早前胡鴻鈞離港半年北上發展，直言跟對方的關係凍過水。昨日思貝出席慈善活動，她大方透露有跟胡鴻鈞飯聚，但卻避談會否二人世界過聖誕節，更拿好姊妹做擋箭牌。

蔡思貝稱與胡鴻鈞是朋友關係，打死不認拍拖。



蔡思貝昨日與港姐師妹林鈺洧、梁超怡及徐麟一起出席慈善活動，為腦退化患者義賣及籌款。思貝透露外婆近年亦患有腦退化症，曾試過險些誤飲酒精，又曾半夜行出走廊，現時家人會輪流照顧外婆。「我哋住得近，我成日踩單車過去探佢，佢又會上我屋企玩狗。」



另外，思貝透露近日正在放假，快將到聖誕節，緋聞男友胡鴻鈞有否相約過聖誕節？她甜笑表示︰「佢咁耐無喺香港，返咗嚟之後，大家都有食過飯，互相了解下近況。（今年有男友陪過聖誕？）我去練跑馬拉松呀，練完返屋企瞓。（幾時公開戀情？）我唔會中計，梗係約班姊妹開party啦，可以收到好多禮物，約佢就得一份禮物。（帶埋佢一齊慶祝？）我哋全女班，有個男仔喺度唔係咁夾。」她又指為了慳錢，無打算出埠旅行，若儲夠錢最想請父母及長居蘇格蘭的哥哥，全家一起去旅行。



徐麟發福兼爆瘡

（左起）徐麟與林鈺洧、梁超怡出席慈善活動，徐麟指還有兩年才完成博士課程。



此外，同場的應屆落選港姐徐麟，早前獲曾志偉欽點加入《開心無敵獎門人》，工作機會較出爐港姐三甲佳。但原來她還未跟無綫簽約︰「仲考慮緊，要睇下時間分配，我係一個學生想專注學業，最好可以兩邊都取得平衡。」昨日見她身形明顯發福，臉上又長滿粒粒，她解釋選美後心情放鬆，飲食也放縱，承諾節日後會修身，但會以健康為大前提。







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