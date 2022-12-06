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【晴報專訊】《愛‧回家之開心速遞》「細龍生」鄭世豪母校日前迎來50周年銀禧紀念，他專程相約舊同學回校參加慶祝盛典，重返昔日禮堂高唱校歌，世豪坦言激動得熱淚盈眶。同場他又巧遇今年9月在工業意外中去世的校友許文明遺孀和女兒，看到她們的堅強，亦令他十分感動。

世豪與昔日體育老師林Sir合照留念，大讚對方容貌沒太大改變。（受訪者提供）

現年44歲的鄭世豪，95年畢業於中華基督教會扶輪中學，工作繁忙的他，日前特別抽空跟舊同學重返母校，慶祝創校50周年。他昨日接受《晴報》電話訪問，直言讀書時有很多難忘回憶。「當日我約咗班同學一齊返學校，行入去見到同學仔喺球場做緊運動，最難忘以前係體操隊成員嘅日子，我哋無特登約教體育嘅林Sir，咁啱佢又喺度。」

自稱乖學生交齊功課





世豪（右）中學時期已經是四眼仔，他形容自己是一名乖學生。（受訪者提供）



母校不少地方已改建，世豪指再在禮堂唱校歌時最為感動，「見到個禮堂已經好懷念，究竟自己仲識唔識唱校歌呢？好在全首都唱晒，好開心！當時真係好感動，會流眼淚。有好多老師同校友都叫我『細龍生』，佢哋都話有支持《愛．回家》，好多謝大家。」被問到係乖學生定曳學生？他笑言：「我覺得自己係好學生㗎，雖然讀書唔叻，但我好循規蹈矩，準時交功課㗎！」

世豪與許文明遺孀許太及其女兒在母校重遇。（受訪者提供）

今次返母校，世豪更巧遇已故校友許文明遺孀和女兒，「我見到許太時知道係佢，但無特別提問啲乜，我都同佢囡囡玩咗一陣。盡量當無事發生，希望佢哋繼續積極生活。」







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