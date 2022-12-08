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【晴報專訊】TVB今年開設不少比賽型綜藝節目，讓觀眾了解參賽藝人的才華和背後辛酸。樊亦敏（Amy）、林子超及蔡國威分別參加《好聲好戲2》、《全城一叮》及《全能司儀選拔大賽2022》，齊齊脫穎而出成為冠軍。三人過往一直默默裝備自己，當機會來了便好好把握，讓大家見證他們的努力。

（左起）林子超、樊亦敏及蔡國威在比賽型綜藝節目展露才華，奪冠實至名歸。

樊亦敏、林子超及蔡國威入行年資不淺，能鼓起勇氣參賽絕不容易。參加《好聲好戲2》的Amy說︰「配音是另一個世界，好想挑戰自己，感謝公司和監製給我機會，令我在這個階段和年齡層仍能學到新鮮事，能自我增值，充滿正能量。」威仔大讚Amy現在說話抑揚頓挫，他也希望將來參加《好聲好戲3》。說到威仔，從亞視年代到過檔無綫，他的司儀經驗豐富，但他仍放下身段，參加《全能司儀選拔大賽2022》與後輩較量。他坦言︰「我想找機會，也想知我的能力夠不夠好，希望藉着比賽找到答案，永遠學到老，做到老。」而舞功了得的林子超，在《全城一叮》化身變裝王后（Drag Queen）驚喜跳唱，又表演高難度鋼管舞，技驚四座，他坦言做演員比較被動，所以決定主動出擊。

樊亦敏在《好聲好戲2》發掘配音才能。

林子超化身變裝王后，性感舞技令評判驚艷。

蔡國威自爆因無人找他工作，所以參加比賽來證明自己。



威仔低潮過後任台慶司儀

Amy參演《愛•回家之開心速遞》等多部劇集，一直保持曝光率，相反威仔及林子超透過比賽，才得到被觀眾注視的機會。威仔說︰「先不講輸贏，有機會表現自己已經很幸福。公司有太多厲害的藝人，當有機會時，多少人能夠奮不顧身踏出這一步？」他自言早年經歷低潮，感覺工作力不從心，他感激「大小姐」林淑敏的鼓勵，他才能繼續走下去，上月更成為台慶司儀之一。「台慶當晚我遇到大小姐，我說《全能司儀》得獎當日，除了爸爸外，我第一個想起的人就是她，很開心她見證我做台慶司儀！」勝出比賽後，威仔的司儀工作增多，稍後更主持一個全新綜藝節目，令他十分開心。

至於林子超入行以來，發展未算順利，他明白別人未必注意到他，所以感恩參加比賽，令觀眾開始認識他。「演員總要面對高低起跌，正正因自覺不夠好，才希望有轉變，發掘自己更多層次。正如我的Drag Queen表演是一個突破，讓大家見到原來男生脫光光跳鋼管舞，也是一種藝術。表演者不需介懷別人的想法，只要認為是對的事，便堅守自己信念，努力做到最好。」

林子超入圍飛躍進步獎

Amy以過來人身份鼓勵兩位，笑言自己當年選港姐也是三甲不入，「最重要是在過程中學習，智慧與美貌並重是一輩子的事，得獎當然開心，無獎亦不代表甚麼；有自信、有智慧的女人絕對漂亮，男士亦然，通過比賽去增強自信和光芒。」她以自己減肥成功為例，當她被嘲笑肥胖時不會太抗拒，反而樂於演肥師奶角色，「後來知道肥胖是身體問題，便接受治療，令身體更健康。若不走出第一步，永遠不會知道往後如何發展。」

三人今年迎來事業突破，齊齊入圍《萬千星輝頒獎典禮》不同獎項，Amy憑《愛•回家》的「三太」白天娥及《異搜店》的阿娣，入圍「最佳女配角」及「我最喜愛電視女角色」，威仔和林子超則入圍「飛躍進步男藝員」，相信他們的努力，早已給觀眾看見。

親人離世 樊亦敏一度哭盲





人前開心樂觀的Amy，原來曾走過情緒低谷。她首度透露曾因親人離世，令她一度陷入抑鬱，甚至因哭得太多，導致右眼短暫失去視力。「醫生說開抗抑鬱藥給我一點都不難，但是否要靠藥物解開心結？於是我在房中不斷走動，足足走了十小時，一步一步幫自己走出來，接受親人已離開的事實。大家經常見到樂觀開朗的我，其實背後經歷過一些痛，大家不用慌，只要夠愛自己，就會活得快樂！」







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