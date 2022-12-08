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【晴報專訊】張敬軒將於本月20日舉行十場的跨年演唱會《Revisit張敬軒演唱會》，同期撞正陳奕迅（Eason）、黎明及許廷鏗等歌手開騷，軒仔昨日受訪時大爆要「搶人」才能開騷，雖然過程困難重重，但喜見樂壇百花齊放。

軒仔透露原本推出演唱會周邊商品，但產品未能如期運抵港，稍後以網購形式推出。

張敬軒昨日到尖沙咀出席聖誕亮燈活動，即場展示與品牌合作設計的兩款限量手機殼。距離演唱會不足兩周，軒仔表示活動後隨即閉關綵排，為了給入場觀眾有獨一無二的體驗，決定不設現場錄影，亦不會推出影像產品。

明年飛法國充電

軒仔大爆籌備個唱期間遇上不少難題，「因為同期好多騷舉行，我哋請舞蹈員都有困難，又要搶樂手、換衫嘅工作人員、化粧梳頭等等，但都係開心事，始終受疫情影響咗好幾年，喺安全情況下，大家都需要娛樂。（歌迷投訴搶唔到飛？）由下個演唱會開始，我會努力爭取做主辦之一，令歌迷買到最多靚位飛。（要好大投資？）資金有楊生（老闆楊受成）做強大後盾。作為演唱會主角，我有義務令忠實歌迷買到想買嘅飛。」

完成演唱會後，軒仔希望去旅行充電，但下月要為首部主演電影《超神經械劫案》宣傳，「最快都要到三月先可以放假，雖然節日要開工，但都係開心事，記得第一任經理人同我講過，除咗清明、重陽都應該要開工，如果無工開就要自己檢討下，我係講我自己咋！（想飛去邊玩？）想去法國，好多年無飛，想去遠啲。」

另外，將於周五開騷的陳奕迅，昨日公布演唱會一系列紀念商品，包括短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等，所有產品Eason都有份參與籌劃，甚具個人風格。

Eason早前飛往法國香薰廠商，親自混製「臣之獨有氣味」。







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