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【晴報專訊】陳奕迅（Eason）的25場紅館演唱會將於今晚開鑼，新歌《人啊人》MV於昨晚發布，為個唱造勢。今次Eason為MV犧牲不少，除了要吊威也吊足三小時，令他腦充血見暈，拍攝另一鏡頭時更要被黑色漿照頭淋。他說︰「黑漿流咗入眼好似有層霧咁，似鱷魚眼睛咁灰灰地。」

Eason為MV吊威也耍「輕功」，令他苦不堪言。



陳奕迅新歌《人啊人》由林家謙作曲、周耀輝填詞、李榮浩編曲，MV則由金像新晉導演陳健朗執導。MV用上超多CG及試驗性特技，並花了近20小時拍攝。拍攝時，Eason單是吊威也，便吊足三小時，令他大感辛苦︰「唔係講吊得耐唔耐，而係因為我始終無受過訓練，好多動作都係靠核心肌群發力。但我唔夠力，所以成日喺半空中就自動後空翻，hold唔到好耐。」他坦言吊威也太久，有點腦充血見頭暈的感覺︰「其實我唔知拍緊咩，好耐無試過咁樣拍MV，但我信導演阿朗，我哋傾過幾次，佢個腦好闊，有好多唔同諗法，所以佢叫我做咩就做咩。」



自嘲淋黑漿似鱷魚

Eason被淋足五次黑漿致眼睛不適，幸好效果夠震撼。



MV中，Eason被黑漿照頭淋，他笑說：「淋落嚟嘅漿，似芝麻糊混合類似小朋友口水膠質感嘅嘢，導演話食得嘅。但因為一淋咗就無晒粧頭，所以呢部分留到半夜先拍，淋咗四、五次。我淨係覺得凍，同好似變咗條鱷魚咁，因為黑漿流咗入眼好似有層霧，似鱷魚眼睛咁灰灰地，但都幾好玩。」另外，Eason表示開騷前已甚少出街，以免染病︰「大家咁支持演唱會，啲飛賣得咁好，我都有壓力㗎，演唱會始終係一件好大嘅事，驚唔知做得好唔好，不過身邊或街上朋友都畀好多鼓勵我。」

Eason笑言在街上經常遇途人投訴撲飛失敗。（影片截圖）







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