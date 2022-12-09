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【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日到香港大學為「第25屆渣打香港馬拉松」拍攝宣傳片，今次重返母校令他憶起校園生活，更自爆是風頭躉，在校內相當活躍。

Edan做出不同的心心手勢，相當搞笑。

Edan妹妹現於港大修讀牙科，昨日前往探哥哥班。（IG截圖）



昨日，呂爵安以宣傳大使身份，到香港大學的運動場為「渣馬」拍宣傳片，Edan表示讀大學時甚少到運動場，只會到校舍支持同學打籃球，但自己甚少落場。問到當年是否校內的風頭躉？Edan得戚表示︰「其實我由細到大都係㗎啦，幼稚園嗰陣時都已經係風頭躉，因為本身就鍾意表演，讀大學時成日參加唱歌、跳舞比賽又演話劇，我真係幾活躍嘅。」

前日鄭秀文自拍《過時•過節》戲飛，透露出埠前入戲院支持港產片。（IG截圖）



另外，提到他有份參演的電影《過時•過節》票房破800萬元，Edan預告周日將會走遍港、九、新界20間戲院，進行謝票活動。他表示電影內容比較沉重、節奏慢，未必迎合大眾口味，故現時電影有成績，他感到份外開心，「我自己睇咗三次，媽咪同阿妹睇咗都話好鍾意，媽咪仲讚我進步咗，無之前演得咁尷尬。」其後談及受傷舞者李啟言（阿Mo），Edan自言與其他MIRROR成員，一直密切留意對方的康復進展，但暫時未有機會到醫院探望，會靜待其家人同意及許可情況下探病。



預告與邱鋒澤合體表演

邱鋒澤來港行程緊密，但抽空與Edan見面。（IG截圖）



此外，Edan去年與唱作歌手邱鋒澤，隔空合唱《一表人才》及國語版《年輕有為》，但受疫情影響，兩人一直未有機會見面。前晚凌晨兩人各自在社交平台上載同框片段，原來邱鋒澤來了香港，他寫道︰「終於見到網友了，聽說10號有特別驚喜會一起表演。」邱鋒澤將於周六出席在中環海濱舉行的大型音樂節。而Edan則留言︰「我看到鋒澤的第一反應，嘩你皮膚好好。」







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