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【晴報專訊】陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams》紅館演唱會前晚舉行第三場，Eason獲太太徐濠縈、女兒陳康堤到場支持外，還有台灣男神彭于晏、林家棟、趙學而等圈中人捧場。前晚Eason唱《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊的男觀眾竟拿出唱片希望Eason簽名，心情大好的Eason爽快答應，笑言︰「我好似未試過做做下演唱會簽CD！」他更細心問幸運男觀眾的名字，對方報上名後，他再問︰「睿智，係咪智慧個智？」對方大喊︰「士心志呀！」Eason聞言笑道︰「咁你今晚（前晚）改名啦！」

Eason深怕染疫，在台上細心消毒雙手。

及後，Eason唱畢《我們萬歲》，竟走到樂手位置拿消毒酒精噴手，然後作勢問拿了簽名CD的幸運觀眾說︰「75%酒精，你要唔要都噴下？下次我袋定支嘢先，係咁㗎啦，依家無辦法。」防疫功夫做到足。另外，Eason獲網民大讚靚聲再現，前晚亦保持高水準，安歌環節獻唱經典金曲《黃金時代》，全場瘋狂大合唱；大會將片段上載至Eason官方Youtube頻道，網民留言讚他的歌聲如球王美斯踢波一樣無敵。

彭于晏難得捧場，徐濠縈與女兒康堤向男神集郵。（IG截圖）

狀態大勇的Eason表現出高水準，獲網民大讚用作品說話。







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