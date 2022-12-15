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【晴報專訊】梁詠琪（Gigi）將於明年2月17、18日假紅館舉行《梁詠琪時間遇上我們》演唱會，Gigi昨日受訪時，興奮宣布加開19日一場。相隔近五年再開騷，Gigi將以音樂劇形式呈現每首歌曲，屆時又演又唱，極具挑戰性。提到七歲女兒Sofia甚有表演天份，但Gigi為免兼顧睇實囡囡而徒添壓力，故只安排另類方式讓母女隔空合作。

Gigi對上一次開紅館騷已經是2018年。（資料圖片）



梁詠琪透露，個唱以「昨天、今天和明天」為時間主軸，她特別從數百首歌中，精挑細選數十首，完美呈現在演唱會中。「這幾年，大家經常說被偷走了歲月，好像甚麼都沒做過，但又好像有很多事發生，過往的舒適圈已經不在了，要重新適應新生活。希望這次個唱，讓大家知道時間在你們身上有甚麼變化及成長，觀眾一定得到一點啟發。」



在Gigi的時間軸裏，女兒Sofia絕對是最重要的人，問到演唱會可有為女兒預留演出部分？Gigi說：「囡囡的角色很簡單，做觀眾就可以，開開心心在台下跟我一起唱歌。她確實對表演有興趣，但只限於在家中大聲唱歌，一上台就會緊張，如果她想以歌手做終身職業，待她長大後自己決定。今次就不要令我增添壓力了，因為我要顧及自己的演出，很難再兼顧她。」

Gigi一家生活健康，她自言保持強健體魄才能互相照顧。（資料圖片）



為Keep fit堅拒蘿蔔糕

七歲的Sofia遺傳Gigi的藝術細胞，甚有繪畫天份。（資料圖片）



Sofia琴棋書畫樣樣精，Gigi有意在個唱上融入囡囡的畫作，「我保存了她所有畫作，因為當你愈年長便愈理性，再也畫不出那種童真。」嘉賓方面，Gigi有意邀請好友擔任嘉賓，「男女都沒所謂，最重要朋友來到，大家又開心。」距離演唱會不足兩個月，Gigi昨日現身時已清減不少，她透露正嘗試減醣飲食；提到下月便是農曆新年，她笑言要謝絕最愛的蘿蔔糕，「我會在開騷前兩星期隔離自己，完全閉關；同時要為家人負責，因為我要外出綵排，希望盡量不要染病。」她笑言到時一定十分享受閉關期間的me time，「自從有小朋友後，me time真的很寶貴，可以靜靜練歌、煲劇和看書，好正！」香港演唱會後，Gigi正籌備美加及內地等巡迴演出，希望與世界各地更多歌迷聚舊。







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