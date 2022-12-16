加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》全面恢復製作，MIRROR隊長楊樂文和副隊長江熚生上月到加拿大揀蟀。昨日大會公布今屆導師名單，包括歌手陳蕾、馮允謙（Jay）、陳健安（On仔）及舞台劇演員韋羅莎（Rosa）。

（左起）On仔、陳蕾、Rosa和Jay擔任《全民造星V》導師。

走型格路綫的陳蕾被Jay強迫做出心心動作。



ViuTV年度真人騷《全民造星V》正式全面啟動，昨日四名導師陳蕾、馮允謙、陳健安和韋羅莎齊齊現身見傳媒，他們將分為A、B兩組，Jay和Rosa一組，陳蕾和On仔則帶領另一組。Jay稱昨日已開始進行面試，每日約見40、50人，預計面試五天，稍後還有海外參賽者。Jay表示首次擔任導師，坦言會比較嚴謹，「上屆都做咗幾集評判，今次做導師責任比較大，我唔係要擺款，但我對音樂幾有要求。驚到時啲學員做唔到自己要求，而我又唔夠耐性會激到爆炸。」他更被取笑如黃慧君（花姐）般上身集集罵學員。而同組導師Rosa表示自己有開班教授戲劇，不會設定自己是惡導師還是順得人導師，只想跟學員們互相了解及相處。



此外，On仔表示前四輯《造星》都有收看，當時身為觀眾都會批評導師的選擇，現在身份對調，責任變大所以特別緊張。而陳蕾坦言說話有顧忌，本着提出精闢意見給参加者，但擔心有反效果，「講真實說話又怕剪接後，被誤解好mean（苛刻），所以有包袱，壓力好大。」On仔點頭和應，最想跟學員能以朋友方式相處，他又指揀人準則跟陳蕾想法相近，着重才華多於人品。問陳蕾到會否成為惡導師？她笑指面試時比分太鬆手，覺得自己太善良。On仔又爆有不少混血兒參賽者，而且身形有睇頭，笑稱今年觀眾有眼福了。

上月MIRROR副隊長江生到加拿大揀蟀。（資料圖片）